鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 06:00

國際海事組織 (IMO) 日前宣布，在美伊達成停火協議後啟動特別行動，協助滯留在荷姆茲海峽的 100 多艘商船及 1.1 萬餘名海員安全撤離，但行動甫起步即遭重挫，新加坡籍貨輪「永可愛」號 (Ever Lovely) 在疏散航線上遇襲，導致剛重啟的撤離行動被迫中止，海峽航運再陷停滯引發國際社會對地緣衝突侵蝕全球戰略水道通行權的高度關切。

IMO 原先規劃與伊朗、阿曼及美國合作，引導船隻走阿曼南側航道避開伊朗海岸，卻因「永可愛」號遇襲破局。雖無組織認領責任，伊朗國家電視台 (IRIB) 引述伊斯蘭革命衛隊批評指出，未經伊朗參與的航道規劃無效，僅伊朗有權決定通行路線。

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歐亞集團分析師 Gregory Brew 指出，德黑蘭試圖建立「新常態」，要求過往船隻向其報備許可反制美方削權。

喬治敦大學專家 Todd Huntley 強調，荷姆茲海峽屬國際水道，單邊控制違背自由航行傳統；一旦默許恐波及直布羅陀、馬六甲等咽喉要道。

海事情報機構 Windward 執行長 Ami Daniel 警告，強權將水道當博弈武器將危及其他重要水域安全。