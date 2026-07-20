鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-20 12:40

蘋果 (AAPL-US) 上週向法院提出一份長達 41 頁的訴狀，指控人工智慧（AI）新創公司 OpenAI 透過多名前蘋果員工，長期、系統性地竊取蘋果的商業機密。這起訴訟不僅牽涉到具體的洩密細節，更把矛頭指向 OpenAI 內部的招募文化與治理問題，被外界視為可能牽動科技產業版圖的重量級官司。

蘋果起訴OpenAI內幕曝！指OpenAI誘導員工洩密、竊取商業機密。(圖：Shutterstock)

根據《財富》報導，訴狀核心鎖定兩名知名度不高、但角色關鍵的前蘋果員工劉暢與譚唐耀。蘋果指控兩人違反競業與保密協議，並觸犯美國《保護商業機密法》，竊取的內容涉及「美國商界最具價值的智慧財產」。

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劉暢在蘋果任職八年，擔任資深系統電氣工程師，今年一月轉戰 OpenAI 舊金山辦公室。根據蘋果的說法，他離職時至少有一台公司配發筆電未歸還，也拒絕出席離職面談，未確認所有設備均已交回。

更引人注目的是，劉暢離職後仍與在職的蘋果同事彭玉婷保持密切聯繫。訴狀指出，彭玉婷在職期間持續向劉暢透露蘋果內部機密專案的核心資訊，約四個月後她本人也進入 OpenAI 任職。

蘋果甚至指控，劉暢曾協助彭玉婷準備 OpenAI 的面試，教她如何運用蘋果的機密資料來爭取錄用機會。

蘋果稱，彭玉婷在職期間，劉暢一度利用她的蘋果內部帳號登入公司系統，並發現一個「先前未曾曝光的罕見驗證漏洞」，藉此用自己尚未歸還的電腦侵入蘋果內網。

根據訴狀引用的通訊紀錄，劉暢曾對彭玉婷表示，自己意外取得雲端儲存空間的存取權限，對此感到相當訝異。

此後，他被指下載了數十份涉及硬體開發的機密文件，內容包括尚未發表產品的細節、工程簡報、技術規格與專屬專案資料，其中一例是某類硬體電路板的製造與測試簡報。

等到彭玉婷正式轉職時，劉暢據稱也協助她規避安全團隊的監控，複製特定檔案外流。

不過蘋果並未將彭玉婷列為本案被告。

25 年老將轉戰 OpenAI 面試被控淪為套話工具

另一名被告譚唐耀，在蘋果服務將近 25 年，曾主導 iPhone 與 Apple Watch 的產品設計。

他於 2024 年 3 月離開蘋果，先加入一家當時外界不清楚底細、處於保密階段的硬體新創，而後續跡象顯示，這家公司或是與 OpenAI 合併的 io，即一家由蘋果前設計長艾夫共同創辦的公司。

2025 年 7 月，譚唐耀的職稱更新為 OpenAI 首席硬體長，同一個月，io 也正式併入 OpenAI。

蘋果指控，譚唐耀加入 OpenAI 後負責面試在職蘋果員工，並在面談過程中刻意提及蘋果內部專案代號，誘導對方透露更多機密細節。蘋果統計，累計已有約 400 名前員工被 OpenAI 挖角。

訴狀還提到，譚唐耀曾要求應徵者攜帶 CAD 設計圖與產品原型前來面試，並透露蘋果供應商的相關資訊，甚至有員工事後坦言，自己原本不曉得這些圖紙和原型「原來可以被帶出辦公室」。

蘋果進一步指出，譚唐耀會建議準備跳槽的員工先別向公司透露去向，盡量延後留在蘋果內部的時間。

而他本人在離職前，還取得一份記載員工離職安全審查流程的內部文件，據稱後來成為被他招募進 OpenAI 的員工用來規避安全審查的參考依據。

值得注意的是，目前在 OpenAI 主導全新 AI 硬體開發、知名度最高的蘋果前員工艾夫，並未被列為本案被告，但訴狀多處提及他與案件的關聯，劉暢與譚唐耀都曾是他的部屬。

蘋果將艾夫共同創辦的 io 公司與 OpenAI 一併列為被告。

面對指控，OpenAI 回應表示，公司「無意竊取任何企業的商業機密」，目前仍在檢視訴狀內容，暫不做進一步回應，並強調將持續專注於研發能造福全球用戶的創新技術。

蘋果與 OpenAI 關係生變

這起訴訟的背景，也折射出蘋果與 OpenAI 合作關係的降溫。

2024 年底，雙方曾攜手合作，將 ChatGPT 功能整合進改版後的 Siri 語音助理，這項服務至今仍在使用。

當時蘋果自研的高階 AI 模型進度落後，因此選擇借助 OpenAI 技術補位。但今年 1 月，蘋果轉而選定 Google Gemini 作為長期 AI 合作夥伴，雙方關係出現明顯轉折，如今又爆發這起訴訟，雙方關係更顯緊張。

外界關注的焦點之一，是 OpenAI 醞釀已久、對外幾乎守口如瓶的 AI 終端裝置。

OpenAI 執行長奧特曼去年 5 月曾透露，早期原型是「人類史上最酷的產品」，但一年多過去，具體規格仍未公開。市場普遍推測，這款裝置未來極可能與智慧型手機正面競爭，成為消費者在行動場景中使用 AI 的核心入口，可能的形態包括智慧眼鏡或穿戴式 AI 裝置。

蘋果在訴狀中也指控，OpenAI 一直在接觸蘋果耗費多年才建立起來的供應鏈體系，目的疑似是要讓這些供應商為 OpenAI 即將推出的硬體代工同類零組件。

訴狀提到，譚唐耀離職前曾將供應商資訊寄往個人信箱；另有一名匿名 OpenAI 員工被控聯繫蘋果供應商，要求對方使用蘋果專屬的保密金屬加工工藝代工，並讓供應商誤以為已獲得蘋果授權。

蘋果表示，今年 2 月調查啟動之初，曾去函詢問 OpenAI 採取哪些措施防止機密外流，但始終未獲回覆。

蘋果並強調，目前提出的指控只是「冰山一角」，因為調查範圍僅限於公司配發設備上留存的資訊，未來進入證據開示程序後，不法取得機密的規模恐怕會是現有指控的數倍之多。

蘋果此役委任美國頂尖律所威嘉律師事務所代理，該所過去曾參與安然破產案等指標性白領犯罪案件。分析人士普遍認為，這起訴訟結果將牽動蘋果與 OpenAI 各自的發展路線，甚至為整個科技產業帶來深遠影響。

這已不是 OpenAI 近期唯一的法律麻煩。今年 5 月，OpenAI 在馬斯克提起的訴訟中勝訴，陪審團駁回了馬斯克的全部主張；6 月，佛羅里達州政府對 OpenAI 提起訴訟，指控其未充分揭露產品風險，尤其是對兒童安全的潛在危害。