鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-14 04:50

隨著蘋果上週向加州北區聯邦地方法院控告 OpenAI 涉嫌竊取商業機密，特斯拉執行長馬斯克與 OpenAI 執行長奧特曼之間長期累積的公開矛盾迅速升溫，雙方在社群媒體上展開激烈筆戰。

蘋果指控 OpenAI 透過挖角數百名前蘋果員工，系統性取得硬體設計機密，特別點名前蘋果硬體設計副總裁在面試過程中，要求候選人攜帶零件與原型機前往 OpenAI。

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馬斯克隨即轉發相關報導痛斥奧特曼是「騙子」，並嘲諷其將「詐騙提升到全新境界」。OpenAI 發言人則回應，對其他公司的商業秘密毫無興趣。

奧特曼則不甘示弱反指馬斯克才是不切實際的商業推銷員，暗諷 SpaceX 在 IPO 中宣傳的「軌道 AI 資料中心」計畫過於天馬行空。

馬斯克則回擊，SpaceX 的 AI1 衛星明年將開始部署，並酸奧特曼「如果假釋官允許的話」，歡迎前來觀看發射。

兩人恩怨始於 OpenAI 創立初期，馬斯克曾是共同創辦人與主要金主，2018 年退出董事會。今年 5 月，聯邦法院剛以超過訴訟時效為由，駁回馬斯克對 OpenAI 提出的 1500 億美元天價求償官司，馬斯克已表態將上訴。