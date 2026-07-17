鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-17 11:15

過去一周，韓國股市下跌已從市場層面的價格重估演變為一場波及全社會的槓桿清算事件。

韓國股市大跌！每30人就有1人被追保，強平率飆至10%。（圖：Shutterstock）

韓國金融監督院的數據顯示，截至 7 月 13 日，全市場累計超過 120 萬槓桿散戶的賬戶觸及保證金追繳線。這個數字放到韓國人口基數來看，相當於每 30 名成年人中就有 1 人（約 3.4%）面臨爆倉風險。

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去槓桿烈度急劇加速。7 月 10 日當周，以短期貸款購買股票的強制清算率躍升至 10% 以上，而過去六個月該比例的平均水準僅約 2.1%。

保證金餘額、融資餘額及投資者存款同步下降，市場已形成「股價下跌→保證金不足→強制平倉→股價進一步下跌」的自我強化循環。

Lombard Odier 亞洲投資長 John Woods 表示，「長期以來，我對韓國散戶市場的投機狂熱深感憂慮，從普遍規律來看，通常不會有好結果。」

更令人警惕的是，韓國散戶信貸資金入市通道已基本關閉。上半年五大商業銀行家庭貸款額度已消耗超過 85%，失去最後信貸接盤力量的市場，只能繼續向下尋找支撐。

韓國金融服務委員會主席已表示將很快公布針對槓桿 ETF 的監管措施，7 月 16 日四大經濟部門高層協調機制將就單股槓桿 ETF 對股市的衝擊研究應對方案。