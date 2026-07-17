韓媒：美國政府要求三星與SK海力士分享「AI超額利潤」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
據韓媒《韓國時報》援引消息來源稱，美國政府正尋求在全球人工智慧 (AI) 晶片熱潮中，向南韓索要半導體公司的「超額利潤」，理由是美國對南韓晶片的需求強勁。
同時，南韓國內正就「超額利潤」的定義、是否應與分包商甚至公眾分享，以及每位分包商或貢獻者應得的份額等問題展開辯論。
據報導，美國貿易代表署 (USTR) 副代表斯威策 (Rick Switzer) 於上月與南韓通商部長官呂翰九會談時，明確表達美方有權分享兩大晶片商的巨額利潤。美方的論點在於，美國企業作為南韓半導體的主要採購者，是推動其盈利增長的關鍵功臣。美方主張，若南韓本土合作夥伴有權分配部分利潤，那麼作為「獲利貢獻者」的美國企業也應享有同等待遇。
今年上半年，南韓半導體對美出口額達 264 億美元，年增率高達 91.3%。光是 6 月份，對美出口更同比暴增 377.2%。市場預測，三星電子 2026 年獲利將達 1,560 億美元，SK 海力士更將從 2025 年的 30 億美元暴漲至 1,120 億美元，成長率高達 3,633%。
在此之前，華盛頓的施壓主要集中在要求韓商赴美建廠。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 近期再次公開呼籲兩大廠在美建設先進製程晶圓廠，以落實半導體生產在地化政策。儘管三星與 SK 海力士已宣布多項對美投資，但目前尚無在美量產先進 DRAM 或 NAND 快閃記憶體的具體計畫。
分析指出，利潤分享要求的浮現，代表美方的壓力已從「未來產能布局」延伸至「現有收益分配」，對企業的短期財務影響更為直接。
實際上，南韓國內近期也針對「超額利潤分配」展開辯論，討論焦點在於這些受惠於公共基礎設施補助而產生的獲利，是否應回饋給供應鏈夥伴或社會大眾。美方的介入無疑使此議題複雜化。
針對分潤傳聞，南韓產業通商資源部表示「不知情」，並強調產業事務應基於「商業合理性」原則推動。
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