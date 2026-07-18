鉅亨網新聞中心 2026-07-18 20:10

前 Google(GOOGL-US) DeepMind AI 安全研究員 Alex Turner 於近日發布長文，公開說明他今年 6 月辭職的原因，直指 Google 與美國國防部（五角大廈）簽署的一份軍事 AI 合約「毫無限制」，並批評多位業界重量級人物在關鍵時刻選擇沉默，未能阻止協議簽署。

Turner 在文中表示，事件的起點是美國國土安全部（DHS）特工今年稍早在街頭槍殺兩名平民一案。

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當時，他在得知 Google 雲端服務屬於 DHS 供應鏈的一環後深感不安，進而展開一場希望終止相關合作的內部倡議行動，其後將關注焦點擴大至五角大廈當時正對各大 AI 公司施壓、要求簽下不設任何限制的軍事 AI 合約一事。

Turner 認為，一但簽下該合約，就代表這些公司的模型將用於製造致命自主武器，或建立大規模 AI 監控網路。Anthropic 就曾因拒絕類似條款，面臨供應鏈遭切斷的威脅。

為了說服公司管理層，Turner 撰寫了一份長達 25 頁的軍事 AI 監督框架，內容涵蓋人為監控機制，主張 AI 不應被用於無人類控制的致命武器系統或大規模監控。

他表示，該提案曾獲軍事與監控法專家的高度評價，並在公司內部發起連署，取得約 250 名 DeepMind 與 Google 研究部門員工的支持。

儘管如此，Turner 指出，他與 Google 高層的溝通最終未能取得實質進展。他曾直接聯繫 DeepMind 執行長哈薩比斯（Demis Hassabis），對方回覆會請兩名資深政策負責人評估方案，但後續溝通陷入停滯，該提案據稱始終未獲高層正式回應。

Turner 在文中提到，他曾將希望寄託在 Google 首席科學家 Jeff Dean 身上，因 Dean 曾在 2018 年公開連署反對致命自主武器的聲明。

Turner 表示，自己原本盼望迪恩能以自身影響力向公司施壓，甚至不惜以辭職為籌碼要求管理層讓步。

根據 Turner 的說法，Dean 確實採取了部分行動，包括公開連署支持 Anthropic 對抗五角大廈施壓的相關文件，此舉一度讓五角大廈對 Google 的立場有所顧慮。

但 Dean 最終並未進一步動用其影響力阻止合約簽署，使 Turner 感到失望。

Turner 還進一步表示，自己曾在巴黎一場由「國際安全與倫理 AI 協會」（IASEAI）主辦的會議上，當面尋求該協會主席 Stuart Russell 與圖靈獎得主 Yoshua Bengio 公開表態支持。

然而，Bengio 辦公室後續卻回覆將不會發表聲明；Russell 則曾在台上承諾推動全體會員投票、發表聲明，但 Turner 指出，會議結束後，該項投票承諾並未兌現，協會方面此後也未再回應他多次的聯繫請求。

Google 合約簽署與後續爭議

Turner 表示，Google 於 4 月底正式與五角大廈簽署軍事 AI 合約，且並未對外公開宣布此事。

他特別指出，合約中涉及限制自主武器與大規模監控的條文，使用的是不具法律約束力的措辭。

面對外界質疑，哈薩比斯在受訪時曾表示公司的 AI 原則「並未改變」。事實上，Google 於 2014 年收購 DeepMind 時的協議原本明訂 AI 不得用於軍事與武器用途，但該項條款已在 2025 年 2 月的原則修訂中遭到哈薩比斯被移除。

Turner 並提出技術層面的疑慮。他指出，由於相關 AI 系統伺服器被實體部署於軍方獨立的資料中心內，Google 實際上已喪失對模型「思維鏈」運作的監控能力，而軍方內部未必配置具備 AI 對齊訓練背景的工程師進行即時監督，他認為這在安全上存在風險。

Turner 在文末表示，得知合約簽署當下感到難以置信，並形容自己重返辦公室時，如同回到已不再屬於自己的地方。