鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-18 16:40

美國總統川普在社群媒體上的貼文經常撼動金融市場行情，如今他旗下的社群媒體公司據傳擬華爾街交易員與投資機構收取每月最高 10 萬美元 (約台幣 324 萬元) 費用，號稱可以更快取得他在 Truth Social 平台發文的服務。

川普金雞母？Truth Social貼文優先看傳開價月費10萬美元 華爾街驚呼變相「交易稅」 (圖:Shutterstock)

知情人士透露，擁有 Truth Social 的川普媒體科技集團 (TMTG) 近幾周與華爾街交易商及投資機構洽談，討論推出這項付費服務。若客戶願意簽署三年合約，TMTG 另提出每月 6 萬美元 (台幣 195 萬元) 的優惠方案。

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TMTG 周四宣布推出名為「Truth API」的授權付費資料服務，可讓銀行與交易公司以最快速度取得 Truth Social 上最具影響力 10 個帳號的發文，但當時並未公布價格。

若消息為真，將是 TMTG 跨足資料授權業務、開闢新營收來源的第一步，不過也立即引來民主黨人士批評。美國俄勒岡州民主黨聯邦參議員、參議院財政委員會首席民主黨議員 Ron Wyden 表示，這項服務將讓川普家族獲得財務利益，也會「讓華爾街交易員賺進大筆財富」。

川普貼文常左右市場

川普在社群媒體上的發文經常牽動市場，而許多大型交易公司、避險基金及金融服務業者的獲利，很大程度取決於能否以最快速度完成交易。

舉例來說，2025 年 4 月 9 日，川普在 Truth Social 發文表示，將暫停多數新關稅措施 90 天，美股三大指數隨即由跌轉升。

知情人士表示，對高頻交易公司而言，取得 Truth API 幾乎是必要條件，因為即使只比競爭對手快幾毫秒，在大型交易中也可能帶來數十萬美元的獲利。

形同「交易稅」

TMTG 一直難以在競爭激烈的社群媒體市場擴大媒體業務，新產品將提供全天候追蹤重要帳號發文，並包含自 2022 年以來的貼文資料庫。該公司表示，在 8 月 1 日正式上線前，已經有客戶簽約，但並未透露客戶身分。

TMTG 股價今年以來已下跌約 27%，周五 (17 日) 收盤幾乎持平，報 9.66 美元，公司市值約 27 億美元。

超過六位華爾街高階主管與交易員表示，雖然這項產品未必適合所有交易策略，但勢必會吸引客戶。即使只有少數機構訂閱，也可能替目前仍虧損的川普媒體帶來數百萬美元的新收入。

一名高階主管甚至將 Truth API 比喻為一種新的「交易稅」，認為交易機構很難拒絕向總統的社群媒體公司購買這項服務。

Truth Social 追蹤人數最多的帳號包括川普本人，以及與他關係密切的人士，例如兒子 Donald Trump Jr.、Eric Trump，以及支持者 Dan Bongino 與 Sean Hannity。

根據監管文件，Donald J. Trump Revocable Trust 持有約 1.1475 億股 TMTG 股票，占流通股約 41%。該信託由川普子女管理，負責持有川普的投資。

藉政策宣示獲利？

批評人士多次質疑，川普與家族是否藉由政府政策為自身牟利。根據川普最近一次財務揭露，他去年透過家族加密貨幣事業獲得超過 14 億美元收入，而這些數位資產收益，也受惠於他宣布的相關政策。

非黨派監督組織華府公民責任與倫理組織 (CREW) 主席 Donald Sherman 表示，Truth API 安排「明顯不符合道德」，因為總統可能從外界付費取得其發文優先權中獲利。不過，依現有公開資訊，很難認定此舉違法。

Sherman 與其他法律專家指出，美國憲法中的「薪酬條款」主要禁止聯邦官員未經國會批准接受外國政府利益，以及禁止總統接受州政府餽贈，但未必適用於這種情況。

此外，雖然美國法規普遍禁止利用「重大未公開資訊」買賣證券，但若有數百甚至數千人同時取得川普貼文的提前存取權，相關限制可能也不適用。

參議院銀行委員會首席民主黨議員華倫 (Elizabeth Warren) 則批評，這是「利用總統職位牟利、讓華爾街致富，卻對美國人民毫無幫助的惡劣計畫」。