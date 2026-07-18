利多不漲、部位太擠！晶片股暫退位 華爾街「平凡股票」接棒撐起大盤
鉅亨網編譯余曉惠
過去一個禮拜以來，「平凡」成了華爾街最好的投資策略。
半導體股持續回檔，這個美股最重要的族群之一雖然重挫，卻沒有對大盤造成太大衝擊，原因在於，當熱門晶片股遭到拋售時，能源、零售、銀行及運輸類股同步走強，支撐整體市場表現。
另一方面，被稱為「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 的大型科技股，在第 2 季表現低迷後，近幾周已逐步回穩。不過，本周受到 IBM(IBM-US) 財測示警衝擊，科技股賣壓擴散，七巨頭最終仍與半導體股同步走低，IBM 則創下 1972 年有紀錄以來最差單周表現。
儘管如此，華爾街策略師認為，近期市場震盪更像是健康的資金輪動，而非新一輪大跌的開始。標普 500 指數過去六周大致呈盤整格局，目前距離 6 月 2 日創下的歷史收盤高點僅低約 2%。
「平凡股票」表現勝過大型權值股
回顧過去一周，標普 500 收黑，為過去四周以來周線二度收黑。不過，等權重標普 500 指數 (Equal-weighted S&P 500) 表現明顯較佳，單周表現相對傳統市值加權的標普 500 領先超過 1 個百分點。
若與費城半導體指數 (SOX) 相比，等權重標普 500 的相對表現更創下數十年來最佳之一。
追蹤等權重標普 500 的 ETF——景順標普 500 等權重 ETF(Invesco S&P 500 Equal Weight ETF)(RSP-US)，本周相對 iShares Semiconductor ETF(SOXX-US) 的表現，創下 2009 年 5 月以來最大單周領先幅度。
EP Wealth 投資主管 Adam Phillips 說：「目前平凡股票的表現確實優於市場龍頭。」
他進一步指出：「所有數據都顯示，目前只是資金輪動。半導體這波領漲股暫時遇到亂流，但我不認為行情已經結束，投資人只是尋找相對安全的標的。」
好財報也推不動股價
半導體股從 6 月底開始轉弱，即使三星電子、台積電 (TSM-US)(2330-TW) 及美光 (MU-US) 近期公布亮眼財報，股價依舊持續低迷。
Hightower Advisors 首席投資策略長 Stephanie Link 說：「如果公司財報很好，股價卻漲不動，就代表市場幾乎所有人都已經站在同一邊了。」也就是說，利多早已反映在股價之中。
大盤仍具韌性 市場廣度強勁
另一方面，儘管 7 月市場內部劇烈震盪，指數層面的波動反而相對有限。標普 500 周五下跌 1%，為 6 月 26 日以來首次單日漲跌超過 1%。
美股也挺過另一項潛在利空：美國與伊朗衝突再度升溫，美軍周五宣布再度發動空襲，確實一度影響到市場尾盤走勢。
HB Wealth 首席市場策略師 Gina Martin Adams 說：「在中東局勢急轉直下，加上晶片股重挫的情況下，美股竟然沒有跌得更深，確實令人驚訝。」
他指出：「當科技股走弱時，其他族群能夠接棒上漲，反而是一個健康的市場訊號。」
Martin Adams 指出，目前市場廣度 依然穩健。截至周四，標普 500 約 69% 的成分股站上 200 日均線，創 2024 年底以來新高。而截至周五收盤，仍有約 66% 的標普 500 成分股位於 200 日均線之上，顯示多數股票長期趨勢仍維持向上。
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