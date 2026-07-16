鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-17 06:02

全球晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) 第二季財報全面優於市場預期，淨利、營收雙雙創下歷史新高，並上調全年營收展望。然而，由於大幅提高資本支出預算、預期短期毛利率承壓，市場重新評估未來獲利與現金流前景，拖累台積電 ADR 及半導體類股週四 (16 日) 走低。

分析師：市場憂台積高資本支出壓縮現金流、短期毛利率 (圖：shutterstock)

台積電 ADR (TSM-US) 週四下跌逾 2%，收每股 409.74 美元，換算台股價格約新台幣 2,625.28 元，溢價率約 6.29%。

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外媒報導，台積電 (2330-TW) 公布 2026 年第二季財報，單季淨利達新台幣 7066 億元(約 219.9 億美元)，較去年同期成長 77%，不僅創下歷史新高，也明顯優於市場預估的新台幣 6326 億元；第二季營收 402 億美元，位於財測高標，也優於市場預估的 399.4 億美元，連續第五季改寫獲利新高。

此外，台積電將 2026 年全年營收成長預估，由原先「超過 30%」上調至「略高於 40%」，並表示人工智慧 (AI) 需求「極為強勁」，代理式 AI (Agentic AI) 的發展，也帶動資料中心加速器以外的 CPU 需求回升。

不過，市場關注焦點並非財報本身，而是台積電進一步擴大資本支出。

台積電將 2026 年資本支出預算由原先 520 億至 560 億美元，上調至 600 億至 640 億美元，理由是客戶需求持續增長，包括代理式 AI 等新興應用帶動先進製程需求。同時，公司也宣布將額外投資美國亞利桑那州 1,000 億美元，進一步擴大全球布局。

展望第三季，台積電預估營收將達 452 億美元，高於市場預估的 431 億美元，但預估營業利益率約為 57%，較市場預期低約 70 個基點。此外，公司也預估，下半年毛利率將低於上半年，主要受到 2 奈米製程進入大規模量產、初期生產成本較高影響。

受市場重新評估資本支出影響，台積電 ADR 挫逾 2%，半導體族群同步走弱。身為台積電最大客戶的輝達 (NVDA-US) 下滑 2.40%，超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 與美光 (MU-US) 分別下跌約 5.33%、5.84% 與 5.65%。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 表示，台積電營收動能依舊強勁，反映 AI 熱潮持續推升需求，但財報也透露幾項值得留意的訊號，包括毛利率面臨溫和壓力，以及管理層提到部分消費性市場需求仍顯疲弱。

他指出，更高的資本支出預算，再次引發市場對半導體產業究竟屬於「景氣循環產業」還是「長期結構性成長產業」的討論。若半導體產業仍具有循環特性，企業加速擴充產能，反而可能成為投資人提高警覺的訊號，而非追價理由。

報導指出，當高估值企業上調資本支出時，投資人通常會重新評估未來自由現金流。由於支出增加意味著短期自由現金流減少、折舊費用提高，股東資本回饋時程也可能延後。

截至週三收盤，台積電 ADR 過去一年股價累計上漲約 72% 而言，即使財報優於預期，只要未來現金流展望略低於市場預期，也可能促使市場下修估值倍數。