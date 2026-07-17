賴清德視察無人機發展 直言「萬事具備只欠東風」 再籲通過特別國防預算

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-17 16:03

總統賴清德今 (17) 日前往台中中科院航空研究所無人機發展現況時表示，近年對岸對台灣文攻武嚇及跨境鎮壓，為展現捍衛台灣的決心，政府已整合國安、國防及產官學研力量及相關技術與體系，萬事皆已具備，只欠東風，有信心守護國家安全，維護印太和平穩定，也再度呼籲立法院支持國防特別預算，讓國軍專注戰備。

賴清德視察中科院無人機發展，直言經濟和國防經費差異、再籲朝野支持特別國防預算。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，國防部先前編列為期 8 年、總經費新台幣 1 兆 2,500 億元的特別預算，送請立法院審議，但立法院僅通過 7,800 億元，刪減 4,700 億元，此預算光是用於向美國採購武器都不足支應，其中遭刪減的 4,700 億元則包括國際合作、委辦、自主研發及國防產業推動，最重要的無人機相關預算也遭整筆刪除。

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賴清德強調，可惜的是在野黨仍未支持無人機發展，而部分在野黨所提出的無人機條例，但其提出主管機關是經濟部，而非國防部，一如國防部長顧立雄在立院備詢時所言「買米的錢跟買醬油的錢不能夠混為一談」，這筆預算是用於採購國防部所需的軍用無人機；立院所提出的無人機產業發展條例，若由經濟部主導，未來僅能用於商用及民用，並不符合我國建軍需求。

賴清德說，國防部與經濟部所職掌、擔負的責任並不相同，經濟部負責的是產業扶持，也就是打造產業鏈，協助生產製造國防部所需要的無人機，行政院已提供經濟部 6 年期計畫，總計新台幣 442 億元，用於打造產業鏈，因此並不需要立法院再額外提供經費給經濟部。

賴清德指出，國防部身為主管機關，所需要的經費立法院不予支持，卻另外提出一項由經濟部主管的條例，並將經費編列給經濟部，但兩個不同的機關，職掌各異，所需的經費也不能混為一談，特別預算也與年度預算不同，希望立院能夠支持國家，讓國防部從部長到每一位幹部、每一位士兵，都能夠在崗位上繼續奮鬥。

此外，賴清德也強調，透過國際交流，國防部已經建立完整的無人機作戰圖像；中科院、工研院、資策會及各大學學研單位已經就位；卓越無人機海外聯盟也已經就位，也「萬事俱備，只欠東風」，如果立院支持國防部、行政院及國家打造無人機攻防系統，他有信心向國人保證，政府一定能守護國家安全、也維護印太和平與穩定。

賴清德也強調，今日特別來到中科院向國人報告說明，即是期盼國人能支持政府守衛國家安全，保護印太和平穩定的決心，政府有信心和把握，只要立法院通過國防特別預算，各項目即可迅速就位。