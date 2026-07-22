鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-22 10:43

立院國民黨團提案要求暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列 115 年度全數預算。經濟部長龔明鑫今（22）日回應表示，前次刪除國防部預算已砍掉一條手臂，如今要再刪除無人機相關預算，等於砍掉產業另外一條手臂砍掉，讓產業界感到相當失落與憂心，未來恐要自謀生路。

經濟部長龔明鑫今出席立法院經濟委員會前受訪指出，針對美國總統候選人川普先前提出防衛預算及加徵關稅等相關政見，台灣產業界普遍感到相當失落與憂心。龔明鑫表示：「這看起來應該影響蠻大的，因為就我們了解，切確對於這個上次國防部的特別條例，就是把無人機那個部分刪除掉、沒有通過，已經感到事實上是蠻失落的。」

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龔明鑫直言，這次連經濟部的總預算也被刪除，等同產業連續遭到重擊。他指出：「那這一次由我們經濟部的總預算計劃，又被一定刪除，前一次砍掉一條手臂，那所以這次連另外一條手臂也被砍掉，變成未來他們要自謀生路」。他強調政府沒有辦法用任何的政策或預算來支持業者，影響當然是非常大的一件事情，希望刪預算不要成真，預算還在審議當中。

面對美國大選相關關稅與防衛預算議題，政府正透過管道與美方密切溝通，確保產業權益。同時，針對食用油與餐飲業者面臨的成本與庫存壓力，經濟部已協調將增產及庫存期程延長至八月底，並啟動國外緊急進口機制，下午也將與下游食品業者舉行座談，全力協助業者度過難關並維持國內油品市場穩定。

龔明鑫說明，產業署已與多家食用油業者進行溝通與盤點。由於部分業者面臨增產及庫存調節壓力，經濟部協調將增產及庫存期程延長至八月底。八月之後，經濟部將協助業者啟動從國外緊急進口，並將於下午與下游食品業者舉行座談，深入了解業者目前的實際狀況與需求。