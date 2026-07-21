鉅亨網記者張韶雯 台北
針對立法院國民黨團提案要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並擬減列 115 年度全數預算，經濟部今 (21) 日發表嚴正聲明，強調無人載具是台灣近年成長最快速的戰略產業之一。若政府支持預算突然歸零，將直接重創整體產業鏈，並嚴重削弱國防自主能量，影響範圍涵蓋國內超過 267 家供應鏈業者及數十家上市櫃公司的長遠發展。
根據最新的全球經濟觀察，全球已進入由「國防、AI 投資熱潮與能源轉型」共同驅動的新週期。數據顯示，到 2030 年，國防支出預計將達到 3.7 兆美元，與 AI 及清潔能源共同佔全球 GDP 的 11.2%。在此結構性轉型的核心趨勢下，無人機產業不僅是科技競爭，更是全球供應鏈重組中「非紅供應鏈」的關鍵環節。
經濟部指出，台灣目前經濟動能強勁，115 年 GDP 預測值已多次上修至 9.64%，出口表現更是帶動成長的主因。光是今年上半年，台灣無人機整機出口金額就高達 2.12 億美元，已大幅超越去年全年的 0.93 億美元，顯見該產業正處於噴發期。若此時中斷預算，不但阻礙業者參與全球供應鏈重組的優勢，更會讓台灣在這一波國際戰略產業競逐中敗下陣來。
經濟部強調，115 年度是無人載具計畫全面執行的關鍵年，原先匡列約 80 億元預算，由 13 個中央部會分工推動。其具體布局包含：
除了產業層面，無人機在公務執行上也具備實質用途。經濟部表示，許多部會業管地形多變，採購無人機可有效降低同仁執勤風險。若預算遭刪除，將忽略公務部門的基本安全需求。此外，目前供應鏈中的 267 家業者已依政策投入大量資金與人力，政府預算具備「風險分攤」的功能，若預算歸零，將造成企業投資延宕、量產計畫受阻，增加資金壓力。
經濟部呼籲，面對全球高通膨與強波動的常態，維持政策穩定度對潛力產業至關重要。台灣必須把握當前建立「可信賴供應鏈」的契機，確保預算穩定推動，才能帶領國內無人機產業朝向 119 年（2030 年）達成 400 億元產值的目標穩健邁進，持續發揮台灣在高階製造與 AI 應用上的枢紐優勢
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