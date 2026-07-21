鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 20:37

針對立法院國民黨團提案要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並擬減列 115 年度全數預算，經濟部今 (21) 日發表嚴正聲明，強調無人載具是台灣近年成長最快速的戰略產業之一。若政府支持預算突然歸零，將直接重創整體產業鏈，並嚴重削弱國防自主能量，影響範圍涵蓋國內超過 267 家供應鏈業者及數十家上市櫃公司的長遠發展。

根據最新的全球經濟觀察，全球已進入由「國防、AI 投資熱潮與能源轉型」共同驅動的新週期。數據顯示，到 2030 年，國防支出預計將達到 3.7 兆美元，與 AI 及清潔能源共同佔全球 GDP 的 11.2%。在此結構性轉型的核心趨勢下，無人機產業不僅是科技競爭，更是全球供應鏈重組中「非紅供應鏈」的關鍵環節。

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經濟部指出，台灣目前經濟動能強勁，115 年 GDP 預測值已多次上修至 9.64%，出口表現更是帶動成長的主因。光是今年上半年，台灣無人機整機出口金額就高達 2.12 億美元，已大幅超越去年全年的 0.93 億美元，顯見該產業正處於噴發期。若此時中斷預算，不但阻礙業者參與全球供應鏈重組的優勢，更會讓台灣在這一波國際戰略產業競逐中敗下陣來。

經濟部強調，115 年度是無人載具計畫全面執行的關鍵年，原先匡列約 80 億元預算，由 13 個中央部會分工推動。其具體布局包含：

建立市場需求： 透過 13 個部會採購公務用無人機，協助業者累積產品實績，作為拓展海外市場的門票。 關鍵技術研發： 推動科專計畫進行自主研發，確保產品具備國際競爭力。 場域整建： 建置亞創中心及中科院民雄園區，提供生產與研發場域。 完善法規環境： 由交通部、數發部等完善資安認證與飛測場域制度。

除了產業層面，無人機在公務執行上也具備實質用途。經濟部表示，許多部會業管地形多變，採購無人機可有效降低同仁執勤風險。若預算遭刪除，將忽略公務部門的基本安全需求。此外，目前供應鏈中的 267 家業者已依政策投入大量資金與人力，政府預算具備「風險分攤」的功能，若預算歸零，將造成企業投資延宕、量產計畫受阻，增加資金壓力。