鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-30 17:38

經濟部長龔明鑫今 (30) 日指出，為強化國家產業韌性與國際接軌，該部正全力推動跨部會資源整合，他澄清，並非額外增加浮濫預算，該 5 年統籌型計畫包括場四大主軸，將透過預算補足國產化技術缺口，以期達到完全自製。至於巴布亞紐幾內亞（PNG）天然氣調度，中油將盤點能源，在尊重現有長約的前提下，利用現貨市場彈性配合外交部佈局，穩定去年佔比約 8% 的天然氣供應。

龔明鑫今於主持本部會議報前受訪，說明強迫勞動商品輸入審定機制、巴紐天然氣因應措施、汽車稅率、無人載具統籌型計畫預算與熊本地震台廠復工等議題。

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在產業政策方面，龔明鑫特別針對「作統籌型計畫」提出澄清，強調並非額外增加浮濫預算，而是將各部會分散的既有計畫面進行系統性整合。計畫分為場域建置、採購、技術支援及法規規範四大主軸，不僅包含亞創中心一、二期的建設，更透過預算支持國內廠商彌補國產化技術缺口，目標是讓無人機在能力上達成完全國產化，並預估未來 5 至 10 年的產業價值。

針對國際關注的人權勞動議題，龔明鑫說明，經濟部已與勞動部建立「強迫勞動商品輸入審定機制」。該機制由經濟部收集相關案件或接收國際情資後，交由勞動部主導的審定委員會進行審議，若判定為強迫勞動產出之商品，將交由海關禁止輸入，藉此履行地球村成員之責任。至於近期受到關注的「巨大」公司個案，他指出業者已積極與美國 CBP 溝通並配合補償要求，目前業者對判定結果持樂觀態度，政府也會盡力協助。

針對民生與傳統產業穩定，龔明鑫也展現出嚴謹態度。關於巴布亞紐幾內亞（PNG）天然氣調度，他強調中油在盤點能源安後，將在尊重現有長約的前提下，利用現貨市場彈性配合外交部佈局，穩定去年佔比約 8% 的天然氣供應。

而對於汽車關稅爭議，龔明鑫直言汽車業供應鏈極長，若取消關稅導致組裝廠停擺，將波及龐大的國内零件廠，受影響就業人數恐從直接僱傭的 1.1 萬人擴大至 8.2 萬人，這也是國際間對汽車關稅談判極為敏感的核心原因。