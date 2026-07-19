鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-19 11:16

行政院長卓榮泰昨（18）日出席新光醫院「健康台灣深耕論壇」開幕式表示，健康台灣深耕計畫」第一階段（114 至 115 年）共投入超過 160 億元，現已展開健康台灣深耕計畫第二階段 116 至 118 年的徵求作業，期待未來有更多醫療機構及專業團體能加入。他並指出健保總額規模達 1 兆 82 億元，較去（114）年同期大幅成長 6.5%，將針對較為複雜及危險性較高的科別全面調高給付，預計今年下半年針對急、重、難、罕科別及產科、兒科等醫療服務項目提高給付標準，規模超過 30 億元。

卓榮泰於致詞提到，台灣已邁入超高齡社會，對台灣醫療量能體系帶來人力缺乏等各種挑戰，因此政府積極打造醫療韌性及永續發展。賴清德總統為台灣第一位醫師出身的總統，提出健康台灣深耕計畫，期能照顧到每位國人，達成健康促進目標。

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卓榮泰指出，健康台灣深耕計畫為長年、持續性計畫，預計 5 年投入 489 億元，目前第一階段 114 至 115 年已核定 253 件計畫，投入超過 111 億元，並結合醫療機構的配合款，整體投入超過 160 億元，期盼透過智慧科技、人力培育、制度創新與跨域合作，建立兼具效率、公平與永續的健康照護模式。

卓榮泰進一步說，政府已展開健康台灣深耕計畫第二階段 116 至 118 年的徵求作業，期待未來有更多醫療機構及專業團體能共同參與計畫，以第一線的臨床需求為出發點，提出更多創新且可延續的方案，深化區域合作與分級醫療，持續推進計畫，讓醫療改革成果落實至每位國人身上。

卓榮泰強調，在國家經濟穩定成長下，政府不僅要讓國人共享經濟成長果實，更要用國家及醫界的力量，以及更大的資源、經費，投入保障國人健康照顧。他指出健康台灣三大支柱，包括：第一，健全健保制度與醫療體系；第二，優秀的醫事人員與高品質的醫療服務；第三，將生醫產業打造成台灣另一座護國神山，期盼醫界先進能與政府共同合作，達成以上三大目標。

卓榮泰表示，為穩固三大支柱，政府已逐步將政策落實為具體行動。在健保財務方面，健保總額已創下兩項歷史紀錄，包括各部門總額達行政院核定總額成長率 5.5% 上限，以及總額規模達 1 兆 82 億元，較去（114）年大幅成長 6.5%。