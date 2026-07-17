鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-17 18:00

AI 驅動的晶片交易正經歷劇烈降溫，費城半導體指數週四 (16 日) 較 6 月 22 日歷史高點回落約 19%，離跌幅達 20% 的技術性熊市門檻僅一步之遙。

此輪調整標誌著資金正從高估值晶片與記憶體股撤出，轉向金融、零售與運輸等受益於經濟韌性的板塊。

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費半指數週四重挫 4.3%，30 檔成分股全線走低，拋售潮進一步蔓延至週五 (17 日) 的歐亞市場，日經 225 收跌 4%，台積電、鎧俠、艾司摩爾等重量級個股承壓，費半指數本週累跌 8.43%，創去年「關稅日」以來最差單週表現。

邁威爾自高點回檔近 40%，鎧俠較 6 月高點腰斬，Sandisk、西部數據單日跌超 9%。

儘管 FactSet 預估，今年 Q2 半導體產業獲利增速高達 131%，但市場焦點已從單季利潤轉向「AI 巨額資本支出何時轉化為回報」。

台積電在週四雖交出不俗財報，股價仍顯著走弱，顯示投資者對訂單持續性與 ROI 的焦慮蓋過了當期業績。

高盛交易主管將當前 AI 市場形容為一根不斷被拉長的「橡皮筋」，關鍵不在長期邏輯是否失效，而在估值與資本開支的拉伸是否已臨極限。

高盛 EMEA 股票業務主管表示，微軟、亞馬遜等雲端巨頭投入規模已超過經營現金流增速，但短期變現的不確定性正引發價值重估。若任一巨頭削減資本開支，硬體鏈需求預期恐引發連鎖反應。

Schwab 宏觀策略主管 Kevin Gordon 則指出，費半指數歷來波動劇烈，過去曾有 6 次回檔幅度逾 20%，此次未必是基本面崩塌的警訊，而是對高估值與庫存週期的敏感修正。