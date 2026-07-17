鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-17 20:50

在 2026 年波動的金融市場中，True Rock Fund(TRUEX) 的基金經理人 Jeff Wrona 脫穎而出，其基金今年迄今已取得 49% 的驚人回報，遠優於大盤。

自 2020 年 3 月成立以來，這檔基金累計報酬率高達 765%，遠遠超過標普 500 指數同期 167% 的表現，並在過去 1 年、3 年及 5 年的績效評比中，擊敗了 99% 的同類基金。

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Wrona 近期揭示了支撐其卓越績效的三大投資支柱。

第一支柱：聚焦「企業動能」

Wrona 強調，他最核心的策略是追逐「企業動能」(Business Momentum)。這與市場上常見的「股價動能」不同，他關注的是企業實質的成長指標，包括銷售成長、盈餘增長、利潤率以及估值。這種對基本面動態變化的專注，讓他得以精準捕捉到 AI 基礎設施擴張帶來的盈利紅利。

截至 2026 年 2 月，其主要持股涵蓋了 AI 領域的關鍵企業，如 Nvidia(NVDA-US)、Micron(MU-US)、Lumentum(LITE-US) 以及 SanDisk(SNDK-US)。其中，SanDisk 當時的權重達到 9.2%，但 Wrona 拒絕透露現在是否仍持有。

第二支柱：重視企業前瞻指引

Wrona 極度重視季度財報及高層提供的未來指引。他表示：「我們會盡可能閱讀或聆聽每一場財報電話會議的逐字稿。」

相比於外界觀察家的推測，他更傾向於直接聽取企業內部的聲音。這種方法讓他在市場多次對 AI 支出產生懷疑、投資者感到不安時，仍能根據企業實際的支出計畫與展望，堅定地留在 AI 交易中。

第三支柱：排除恐懼的決策力

Wrona 認為，投資決策絕不應由恐懼驅動——無論是害怕表現不如大盤，或是害怕在季度報告中顯得荒唐。他指出，投資者很容易被市場情緒「反覆收割」(whipsawed)，而他致力於保持冷靜，不讓外界的情緒干擾對企業長期價值的判斷。

儘管樂於分享原則，Wrona 對當前的具體持股仍保持神祕。他的操作風格極其敏捷，周轉率高達 685%，位居 Morningstar 數據中所有基金的前 1%。