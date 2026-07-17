鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-17 14:40

受美股隔夜科技股與半導體類股重挫影響，投資人紛紛拋售人工智慧 (AI) 相關部位，導致周五亞洲股市出現大規模拋售潮。

其中日股跌勢最為慘烈，日經 225 指數一度暴跌超過 4,100 點，跌幅逾 6.18%，失守 63,000 點大關，觸及 6 月 11 日以來的最低水準。

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在日本市場，科技與電子零件龍頭股領跌。記憶體生產商鎧俠 (Kioxia) 股價慘遭血洗，跌幅超過 16%，創下數月來最大跌幅；村田製作所 (Murata) 重挫近 12%，TDK 跌逾 6%。儘管大盤疲軟，索尼卻逆勢上漲約 1.6%，南韓市場周五因國定假日休市。

跌勢隨後蔓延至滬港股，中國中證 1000 指數下跌逾 3%，創下 3 月 24 日以來新低，顯示中小盤科技股損失慘重。

AI 晶片商寒武紀科技下跌逾 6%，工業富聯跌幅超過 5%。中芯國際 (SMIC)、北方華創 (NAURA) 及立訊精密等 AI 硬體供應鏈股也紛紛走低。香港恒生指數下跌超過 2%，科技巨頭美團與快手重挫約 6%，騰訊、百度、阿里巴巴與小米則下跌 2% 至 4%。

此次亞洲市場動盪源於美股科技股的劇烈回檔。投資人對今年表現最佳的 AI 受益股進行獲利了結，記憶體大廠 Sandisk、Western Digital 與希捷 (Seagate) 均跌逾 9%，英特爾 (Intel) 與美光 (Micron) 也下跌約 6%，顯示資金正從高估值的 AI 類股撤出。