鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-17 19:30

據《彭博》報導，日本央行預計在 7 月的政策會議上考慮上調經濟增長預期，同時將維持目前的政策利率不變。這反映出日本經濟在面對全球挑戰時展現出的韌性，特別是受益於人工智慧 (AI) 相關需求帶動的出口增長。

知情人士說，日本央行可能在其季度展望報告中，將截至明年 3 月的本財年經濟增長預測，從目前的 0.5% 調升。官員們同時考慮調整對經濟風險「偏向下行」的既有評估，這顯示出官方對於日本經濟能避免嚴重衰退的信心日益增強。

‌



此番前景改善主要歸功於兩大因素：首先，全球對 AI 相關產品的強勁需求推升了出口價格，有效抵消了能源進口成本上漲對貿易條件的負面影響，進而支撐企業利潤與家庭收入。其次，4 月份曾擔憂的中東衝突並未導致大規模供應鏈中斷，企業也已成功分散原材料來源，使風險隱憂有所緩解。

在通膨方面，儘管日銀於 6 月已將政策利率上調至 1995 年以來最高，但 7 月連續升息的可能性較低。

然而，通膨壓力並未消失，企業轉嫁成本的速度比以往更快，且核心通膨預計在未來兩個財年將持續高於 2% 的目標。

市場正密切關注下一次升息的時間點。根據調查，約半數經濟學家預測下一次行動將在 12 月，而另有 36% 認為會落在 10 月。