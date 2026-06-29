鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-29 12:39

儘管上周全球科技股與亞股因通膨疑慮及獲利了結面臨短線修正，富蘭克林證券投顧強調，大型雲端服務商今年估擴大資本支出到 8 千億美元，明年並加碼到 1.1 兆美元，看好終端需求強勁，AI 浪潮可望延續，台韓等供應鏈續啖 AI 紅利，科技股仍將維持多頭。

亞股大震盪 法人：免驚！雲端巨頭明年加碼逾兆美元 AI多頭仍有戲。（圖：shutterstock）

回顧全球科技股與亞股表現，上週市場主要受獲利了結賣賣壓拖累。美股方面，雖美光 （MU-US) 受惠記憶體價格上漲而業績亮眼，毛利率年增達歷史新高的 84.9%，但蘋果因記憶體成本攀升調漲售價，引發市場對 AI 基礎建設成本上升的擔憂，衝擊輝達等科技股表現。

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再者，亞股也普遍承壓，日本股市由軟銀與記憶體大廠鎧俠領跌，南韓股市單週重挫超過 7%，期間更曾兩度觸發熔斷機制。台股上週則由電子零組件與電腦週邊等電子類股領跌，單週下跌 4.01%，連帶影響櫃買中心指數走弱，顯示短線籌碼面迎來劇烈洗盤。

面對國際科技股震盪，富蘭克林證券投顧表示，新興市場已躍升為全球成長主要引擎，不僅帶動經濟擴張，更正引領數位化與顛覆性科技的下一階段週期。隨大型雲端服務商持續擴大資本支出，今年預期將達八千億美元，明年更可能進一步提高投資規模達到 1.1 兆美元，顯示全球終端需求依然非常強勁且可見度高。

富蘭克林證券投顧強調，在此趨勢下，台灣與南韓在人工智慧供應鏈中扮演基礎建設的關鍵地位，將持續成為最主要的受益者。

此外，富蘭克林證券投顧也提及，亞股中的日本同樣因為處於半導體上游設備與關鍵原物料供應地位，而搭上這 AI 基礎建設的順風車。展望 AI 投資循環仍持續快速演進，相關企業的長期獲利前景較先前預期更為強勁，投資機會範圍也進一步擴大。同時，不論是半導體硬體需求或是國家安全、供應鏈韌性與提升生產力所帶動的數位轉型，都將為亞洲市場創造出更多元的投資機會。