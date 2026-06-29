鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 16:50

高盛最新下半年亞太策略指出，儘管 MSCI 亞太 (日本除外) 指數今年上半年顯著彈升，漲勢主要由獲利預期上修驅動，約 8 成漲幅可歸因於獲利成長或獲利預測調升，非靠估值擴張泡沫，後續行情仍具基本支撐，建議投資人「堅守贏家（Stay with Winners）」，續抱領漲市場與族群，而非輪動至落後補涨標的。

高盛維持對北亞市場 (韓日陸股)「超配(Overweight)」評等，產業首選鎖定科技硬體、資本財及銀行股，並強調「半導體記憶體超級周期(DRAM Super Cycle) 是當前最強勁且未完全被定價的主題之一」。

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獲利預測方面，高盛預估 MSCI 亞太指數 (日本除外) 今年獲利將成長 60%、明年再增 22%，支撐下半年雙位數回報潛力。

此外，相同結構性驅動邏輯也延伸至大宗商品配置。高盛認為，AI 基礎建設、電氣化、能源安全與國防支出升溫，將帶動工業金屬需求，特別是銅、鋰與鋁。儘管中東局勢緩和讓油價回落，地緣政治影響已從傳統能源轉向基礎設施與資源性資產。

受電網擴建、資料中心及再生能源投資加速拉動，銅需求增速預期持續超越礦產供給增量，高盛將今年底倫敦金屬交易所 (LME) 銅價估值上調至每噸 13735 美元，並維持長期觀點。若要刺激足夠新供給，2035 年前銅價恐需上升至 1.5 萬美元左右。

貴金屬部分，高盛續抱持黃金多頭觀點，預測今年底金價挑戰每盎司 4900 美元，支撐力量來自新興市場央行持續增持黃金以多元化外匯儲備，中期地緣政治不確定性與財政永續疑慮亦提供底部支撐，短債殖利率走揚恐壓抑 ETF 買盤，但不改中長線配置價值。