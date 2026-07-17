鉅亨網新聞中心
追蹤美國科技七巨頭的 Roundhill Magnificent Seven ETF 近日出現關鍵技術訊號，市場策略師認為，基金可能正醞釀新一輪多頭行情。儘管今年以來績效仍落後大盤，但若歷史走勢重演，未來有望展開持續性反彈，縮小與標普 500 指數的報酬差距。
Finom Group 首席市場策略師 Seth Golden 周四在社群平台表示，Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS)近期出現「相當精彩的反彈」，其中最值得關注的是 12 日變動率 (Rate of Change，ROC) 已突破 12% 的關鍵門檻。
Golden 指出，根據歷史經驗，每當 MAGS 的 12 日 ROC 升破 12%，往往都是大型科技股 ETF 重新進入強勁多頭趨勢的重要前兆，意味市場動能可能已從短線反彈轉向中長期升勢。
ROC 是衡量價格變動速度的技術指標，用以觀察股價或指數漲勢是否加速。分析人士普遍認為，當 ROC 快速上升並突破重要門檻時，代表市場買盤動能持續增強，有助於延續漲勢。
不過，今年以來 MAGS 表現仍落後大盤。截至目前，該 ETF 今年累計漲幅約 4%，明顯低於追蹤標普 500 指數的 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY-US)，同期漲幅約 11%，落後幅度約 7 個百分點。
MAGS 主要追蹤美股七大科技巨頭，包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms(META-US) 及特斯拉 (TSLA-US)。由於這些企業是近年 AI 投資熱潮的核心受惠者，MAGS 也成為市場觀察大型科技股表現的重要指標之一。
市場人士指出，今年以來標普 500 指數漲勢已逐漸擴散至金融、工業及能源等類股，使科技七雄相對表現略顯落後。不過，隨著 AI 基礎建設投資持續增加，以及企業財報季即將展開，市場預期大型科技股仍有機會重新取得領漲地位。
分析師表示，投資人接下來將密切關注 MAGS 近期的技術突破能否轉化為持續性的資金流入與股價上漲。若大型科技股重新吸引市場資金，MAGS 不僅有望延續反彈，也可能逐步縮小與標普 500 指數今年以來的績效差距。
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