鉅亨網新聞中心 2026-07-17 09:26

追蹤美國科技七巨頭的 Roundhill Magnificent Seven ETF 近日出現關鍵技術訊號，市場策略師認為，基金可能正醞釀新一輪多頭行情。儘管今年以來績效仍落後大盤，但若歷史走勢重演，未來有望展開持續性反彈，縮小與標普 500 指數的報酬差距。

Finom Group 首席市場策略師 Seth Golden 周四在社群平台表示，Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS)近期出現「相當精彩的反彈」，其中最值得關注的是 12 日變動率 (Rate of Change，ROC) 已突破 12% 的關鍵門檻。

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Golden 指出，根據歷史經驗，每當 MAGS 的 12 日 ROC 升破 12%，往往都是大型科技股 ETF 重新進入強勁多頭趨勢的重要前兆，意味市場動能可能已從短線反彈轉向中長期升勢。

ROC 是衡量價格變動速度的技術指標，用以觀察股價或指數漲勢是否加速。分析人士普遍認為，當 ROC 快速上升並突破重要門檻時，代表市場買盤動能持續增強，有助於延續漲勢。

市場人士指出，今年以來標普 500 指數漲勢已逐漸擴散至金融、工業及能源等類股，使科技七雄相對表現略顯落後。不過，隨著 AI 基礎建設投資持續增加，以及企業財報季即將展開，市場預期大型科技股仍有機會重新取得領漲地位。