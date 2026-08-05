鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-05 19:59

美股昨日全面大漲，市場一面消化美伊談判進展，一面迎接密集企業財報。大型科技與半導體股成為今 (5) 日市場反彈的主要推力，更帶動在台掛牌的 22 檔海外股票 ETF 股價創新高。進一步統計這 22 檔 ETF 自 7/30 低點以來漲幅，統一 FANG+ ETF(00757-TW) 以雙位數的反彈幅度居冠。

根據 CMoney 統計，股市從 7/30 自低點強彈至今，已有 22 檔海外股票 ETF 領先大盤創高，其中，統一 FANG+ ETF(00757-TW) 以 12.35% 居榜單之冠，今 (5) 日股價收 141.95 元，再次改寫歷史新高。其餘則依序為國泰網路資安 (00875-TW)、大華美國 MAG7+(009815-TW)、華南永昌 NASDAQxT(009818-TW) 及復華 S&P500 成長 (00924-TW)。

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​統一 FANG+ ETF 經理人林良一表示 7 月美股劇烈分化，主因在於科技巨頭財報遇賣壓、聯準會鷹派異議首現、油價反覆。月底微軟、亞馬遜雲端財報強勁，那指終結連六黑，蘋果財測疲弱走跌，AI 變現者與硬體落後者分歧擴大。

展望後市，林良一表示，資本支出逐步轉化為雲端營收，構成續強底氣；惟鷹派異議、殖利率高檔、油價震盪仍是變數。反彈品質取決財報能否延續 AI 變現力，領軍族群已收斂至 AI 基建巨頭。短線回檔可伺機布局，長線定期定額累積。

股價創高之跨國股票型 ETF 漲幅排行榜

股票代碼 股票名稱 7/30 以來漲幅 (%) 收盤價 00757 統一 FANG+ 12.35 141.95 00875 國泰網路資安 10.59 56.4 009815 大華美國 MAG7+ 9.78 11.79 009818 華南永昌 NASDAQxT 9.08 20.54 00924 復華 S&P500 成長 8.64 34.2

資料來源：CMoney，統計 7/30~8/5 數據