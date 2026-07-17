鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家昨日於法說會釋出成熟製程看法，指出目前僅有 AI 相關的電源管理晶片 (PMIC)、感測晶片需求強勁，但並未全面復甦，打破市場對成熟製程缺貨的想像，也引爆今日市場賣壓湧現，包括聯電 (2303-TW)(UMC-US)、世界先進 (5347-TW)、力積電 (6770-TW) 全面跌停。
魏哲家於會中指出，成熟製程涵蓋許多不同產品與應用，目前只有與 AI 直接相關的特定領域出現供應吃緊，並非整體成熟製程市場都進入缺貨狀態。其中，AI 資料中心需要大量電力轉換與管理功能，帶動電源管理晶片需求明顯增加，且 AI 系統也需要更多感測器蒐集環境資訊，因此相關感測晶片需求同樣強勁。
不過，除電源管理晶片與感測器等 AI 相關應用外，其他成熟製程需求並不強，並以一般消費性電子為例指出，相關市場需求仍偏弱，其他成熟製程一點也不缺貨，以「Not at all」為形容做為結論。
過去數個月，隨著 AI 帶動功率元件需求暴增，帶動成熟製程供需開始轉趨緊張，多數成熟製程業者紛紛調漲代工價格，也讓外界看好相關業者營運表現，但在魏哲家一番言論後，相關業者今日皆觸及跌停。
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