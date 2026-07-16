鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-17 07:21

《MarketWatch》報導，隨著新一輪財報季逐漸展開，投資人似乎開始重新評估半導體股過去幾個月驚人漲勢。歷經今年春季大幅飆升後，半導體類股周四 (16 日) 已瀕臨熊市邊緣。

半導體股瀕臨熊市，晶片熱潮退燒了嗎？(圖：AI生成)

根據道瓊市場數據，費城半導體指數較 6 月 22 日創下的歷史收盤高點已下跌 19%。周四費半指數再跌 4.3%，收在 11,876.50 點，距離確認進入熊市所需的 11,707.78 點僅一步之遙。一般而言，從前波高點回落 20% 以上，即被視為進入熊市。

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今年春季，晶片股強勢上漲，原因在於投資人開始降低對「科技七巨頭」的持股比重，轉而布局受惠於 AI 資料中心大規模建設的晶片製造商及相關產業。

然而，近期市場內部似乎又開始出現新的輪動。受銀行財報亮眼帶動，標普 500 金融類股指數周四連續第二天創下歷史新高。同時，道瓊運輸平均指數今年以來已上漲超過 30%，逼近歷史高點。State Street SPDR 標普零售業 ETF 則收在 2022 年初以來最高水準附近。

Thrivent 財務暨投資長 David Royal 表示，「我認為市場資金擴散是非常健康的。」他認為，近期勞動市場及零售銷售數據都顯示美國經濟仍具韌性。「如果對就業市場沒有一定程度的信心，人們不會輕易購買汽車。」

與其他產業不同的是，自費半指數於 6 月創下高點以來，30 檔成分股全部下跌。其中跌幅最大的是邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US)。雖然 Marvell 自費半高點以來已回落近 40%，但根據 FactSet，該股今年迄今仍累計上漲 121%。

此次修正，可能只是投資人獲利了結，也可能代表資金正逐步撤離半導體族群。

Schwab Center for Financial Research 研究暨策略主管 Kevin Gordon 表示，「我們學到的一件事就是，市場對劇烈修正的記憶其實很短。我不覺得這是一個非常糟的警訊。」

根據道瓊市場數據，過去十年間，費半曾出現 6 次跌幅超過 20% 的修正及 31 次跌幅超過 10% 的修正。相比之下，同期間標普 500 僅出現 2 次跌幅超過 20% 的修正，以及 8 次跌幅超過 10% 的修正。值得注意的是，其中部分 10% 的修正發生於熊市期間。

財報仍是關鍵考驗

除了股價修正之外，市場接下來還將迎來財報考驗。根據 FactSet 最新預估，標普 500 企業第二季獲利預計年增 23.6%，半導體與相關設備產業獲利則預計暴增 131%。

TradeStation 全球市場策略主管 David Russell 表示，「科技股這一季或許會交出非常亮眼的財報，但一季、兩季、甚至三季之後，情況還會一樣嗎？」

他指出，「我們開始看到市場對科技股出現疲態，也開始質疑晶片產業長期成長動能是否足以支撐目前的高估值。」

台積電 (TSM-US)(2330-TW) 日前公布創紀錄的單季獲利，股價本周仍累計下跌約 5.6%。南韓記憶體晶片製造商 SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-US) 股價同樣劇烈震盪。SK 海力士一周前才成功完成美國史上規模最大的外國企業 IPO，周四 ADR 股價重挫近 14%。

TradeStation 的 Russell 表示，「市場其實已經提前反映未來數年的成長。」他認為，投資人正開始把資金重新配置到其他同樣受惠於美國經濟穩健成長的產業。

在第一批大型科技股財報成為市場焦點之前，晶片股仍有一段時間可望受到關注。Alphabet(GOOGL-US)與特斯拉 (TSLA-US) 預計將於 7 月 22 日公布財報。