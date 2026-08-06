鉅亨研報 2026-08-06 13:59

AI 投資熱潮持續發酵，帶動美股與全球股票 ETF 成為投資人布局海外市場的重要工具。本文整理台灣投資人偏好的海外 ETF 配置趨勢，比較 VOO、QQQ、SOXX 等熱門標的近期表現，並分析新上市 009826 與 VT 在費用、交易便利性及全球布局上的差異，協助投資人依照自身需求選擇合適的全球資產配置方式。

* 彙整公開資訊僅供參考，投資人投資前應審慎考量本身之需求與投資風險。

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一、海外 ETF 人氣觀察：哪些標的最受青睞？

根據永豐金證券豐存美股定期定額統計數據，截至 2026/8/4，最受歡迎人氣美股 ETF 排行如下:

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二、今年誰領漲？熱門海外 ETF 績效比較

1. 豐存美股績效排行

依豐存美股熱門度排行，並排除槓桿型統計資料

資料來源: yahoo 財經，2026/8/4

從績效表現來看，近一年報酬率呈現明顯的「AI 科技領先、傳統資產落後」格局。以半導體產業為主的 SOXX 近一年大漲 111.32%，居所有標的之冠，SMH 也上漲 87.75%，反映 AI 晶片、高效能運算（HPC）及資料中心需求持續帶動半導體產業高速成長。QQQ、QQQM、VOO、VTI 及 SPY 等美股大型股 ETF 近一年也都有約 2 成左右的漲幅。

然而，若觀察今年以來（YTD）績效，市場已出現分化。SOXX 仍以 67.83% 的漲幅遙遙領先，SMH 也有 50.09% 的亮眼表現，代表資金仍高度集中於 AI 供應鏈及半導體族群。相較之下，VOO、SPY、VTI 與 QQQ 等大盤型 ETF 報酬約 10% 至 12%，反映美股整體雖維持多頭，但漲勢主要由少數科技龍頭所帶動。

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三、全球布局工具比較：009826、VT 各有哪些優勢？

在台股屢創新高之際，過度集中單一市場的風險也不容忽視。因此，許多股民轉向美股市值型 ETF，這不僅能參與國際創新龍頭企業與美國強勢成長契機，更能有效分散台股的單一國家集中風險，這兩檔雖皆訴求「一鍵買下全世界」，但在費用結構、稅務處理及交易門檻上有顯著差異。

009826 與 VT 比較表

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這兩檔產品並無絕對的優劣，取捨關鍵在於投資人對「行政成本」與「管理費用」的權衡。

如果是： 追求極致低成本、已有海外券商帳戶、或是資金規模大可稀釋複委託成本的人，VT 仍是較具優勢的工具。

如果是： 想在台股帳戶輕鬆完成全球配置、不希望處理配息稅務、或資金分批投入不願承擔換匯行政成本的投資人，009826 提供稅務與便利優勢。

提醒： 009826 於 2026 年 8 月 3 日掛牌，投資人下單前應先觀察其交易初期的折溢價率與流動性，避免買入價格過度偏離淨值。

四、如何開始布局海外 ETF？

1. 以永豐金證券下單為例，投資人可以使用豐存股定期定額 or 定股買賣美股 / 海外 ETF。透過豐存股定期定額投資，選擇標的、設定金額、定期定額扣款，便可輕鬆開始存股，且申購門檻低，美股 10 美元、台股只要新台幣 100 元起。

2. 透過大戶投 APP 直接買賣美股 / 海外 ETF。