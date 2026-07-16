鉅亨網新聞中心 2026-07-16 21:38

台積電 (TSM-US)(2330-TW) 公布 2026 年第二季財報後，其驚人的獲利表現與大幅上調的未來展望，再次向市場證明其在半導體先進製程領域的絕對領導地位。

AI浪潮助攻 多家機構看好台積電 目標價頻創新高(圖:shutterstock)

受惠於全球對人工智慧 (AI）基礎設施的強勁需求，台積電不僅連續五個季度創下獲利紀錄，更引發全球金融機構紛紛上調其目標價與評級，顯示市場對這家「晶圓代工巨頭」的信心已達到前所未有的高度。

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各大機構目標價與評級整理

根據最新的研究報告，各大機構對台積電的看法一致趨向樂觀，認為其成長動能將延續至 2026 年以後：

花旗研究： 調升力道最為強勁，將目標價由原本的 2,875 元新台幣大幅調高至 3,800 元，理由是領先技術晶片的持續需求及長期能見度顯著改善。

美銀證券： 維持「買入」評級，並基於 2027 年的盈餘預測，將台股目標價上調至 3,100 元，美股 ADR 目標價則定為 590 美元。分析師指出，儘管夏季電費較高且 2 奈米量產初期有折舊影響，但其毛利率仍具韌性。

Wedbush： 將目標價由 2,900 元上調至 3,000 元，維持「跑贏大盤」評級。分析師 Matt Bryson 強調，隨著台積電調升營收指引，且競爭風險在未來數年內仍微乎其微，目前沒有理由改變看好觀點。

海納國際 (SIG）： 分析師 Mehdi Hosseini 將美股目標價從 575 美元調升至 600 美元，維持「買入」評級。

Needham： 分析師 Charles Shi 則選擇穩健觀點，維持 480 美元 的目標價與「買入」評級。

財測展望：AI 需求驅動資本支出暴增

台積電在法說會中釋出的正向訊號是推升股價預期的關鍵。執行長魏哲家明確表示，AI 大趨勢對運算的渴望支持了對領先矽片的強勁需求，且無論客戶採用何種 CPU 架構 (x86、ARM 或 RISC-V），台積電幾乎都能通吃訂單。

在財務指引方面，台積電展現了極強的自信心：

營收成長調升： 將 2026 年全年營收成長目標由原先的 30% 以上大幅調升至 40% 以上。

資本支出擴張： 為了應對多年前景，公司將 2026 年資本支出上限提升至 640 億美元，其中約 70% 至 80% 將用於先進製程。

利潤率表現： 第二季毛利率達到 67.7%，遠超市場預期，顯示高產能利用率成功抵銷了先進製程量產初期的成本壓力。

AI 金礦熱潮中最穩健的「賣鏟人」

儘管市場曾擔心 AI 領域過度支出，但台積電第二季淨利跳增 77% 至 7,065.6 億元新台幣的表現，成功消解了部分疑慮。Seeking Alpha 分析師 Gytis Zizys 將其列為「最強信心買入」，認為在產能持續受限、2 奈米技術加速推進下，台積電股價仍有巨大的上行空間。

此外，台積電也正積極擴展其美國產能。魏哲家宣布將在亞利桑那州追加 1,000 億美元投資，用於建設 2 奈米及以下技術的晶圓廠，以滿足美國客戶的強勁需求。