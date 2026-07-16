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營收速報 - 2026年7月17日台股大型公司6月營收一覽（新增1家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月17日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計242家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
宏達電-通信網路業 2.92億 71.6%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達242家。其中營收年增大於 25％有95家，年增小於-20％有21家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 95家
大於50億 >= 0% 75家
大於50億 < 0% 51家
大於50億 <= -20% 21家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 30.67億 162537.3%
鑽石生技-其他業 22.07億 4396.6%
遠雄-建材營造業 19.92億 2513.5%
台汽電-油電燃氣業 67.22億 1719.5%
南亞科-半導體業 293.88億 621.3%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鑽石生技-其他業 22.07億 218.6%
遠雄-建材營造業 19.92億 208.1%
北極星藥業-KY-生技醫療業 381萬 137.8%
力鵬-紡織纖維 31.22億 93.2%
愛山林-建材營造業 9.48億 76.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收6月營收建材營造業潤隆

相關行情

台股首頁我要存股
宏達電43.35-2.14%
潤隆32.1+2.88%
鑽石生技19.1-0.78%
遠雄69.4+1.61%
台汽電67-1.03%
南亞科439-8.73%
北極星藥業-KY12.8+2.40%
力鵬8.62-2.82%
愛山林54.3+1.50%

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