〈台積電法說〉利多卻票房失靈？ADR盤前挫逾4%、台指期夜盤崩逾千點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-16 19:28

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，釋出多項利多，不過市場不買單，台積電期貨夜盤開低表態，最低下探至 2,350 元，跌幅超過 4%；台積電 ADR 盤前也同樣重挫 4.5%，也干擾台指期夜盤暴跌超過千點。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

市場解讀，台積電期貨下殺可能有多項因素，一是台積電第二季毛利率、營益率分別達到 67.7%、60.3%，雙雙超越財測高標，不過，毛利率仍低於部分法人預估的 70%，也讓外界認為沒有驚喜。

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二是台積電再度加碼美國投資千億美元，在美國總投資額高達 2,650 億美元，儘管此次並未明確指出新建廠的時程表，但也讓外界預期美國投資金額增加恐對未來獲利有所負面影響。