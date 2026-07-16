〈台積電法說〉利多卻票房失靈？ADR盤前挫逾4%、台指期夜盤崩逾千點
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，釋出多項利多，不過市場不買單，台積電期貨夜盤開低表態，最低下探至 2,350 元，跌幅超過 4%；台積電 ADR 盤前也同樣重挫 4.5%，也干擾台指期夜盤暴跌超過千點。
市場解讀，台積電期貨下殺可能有多項因素，一是台積電第二季毛利率、營益率分別達到 67.7%、60.3%，雙雙超越財測高標，不過，毛利率仍低於部分法人預估的 70%，也讓外界認為沒有驚喜。
二是台積電再度加碼美國投資千億美元，在美國總投資額高達 2,650 億美元，儘管此次並未明確指出新建廠的時程表，但也讓外界預期美國投資金額增加恐對未來獲利有所負面影響。
三是外在環境，由於市場對升息已有所預期，加上美伊戰爭尚未停歇，因此對於高風險資產的承受能力降低，尤其美國總統川普預計將在明早發言，都讓市場保持謹慎，也讓台積電股價波動幅度增加。
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