鉅亨研報 2026-07-16 15:39

根據永豐金證券最新校園問卷調查，有高達 65.8% 的學生「想投資但還沒開戶」，最常見的三大理由分別是：「我對理財知識完全是 0」、「覺得開戶很麻煩」以及「可投資的錢不多」。 這篇文章將破解你對股市的知識焦慮，用安全、簡單的方式開啟你的第一步。

知識不足，是學生踏出投資第一步最大的阻礙

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問卷結果顯示，未投資學生中，超過 5 成表示因「知識不足」而尚未投入市場，約三分之一則卡在「不懂開戶」，

反映出投資教育與資訊取得仍是年輕族群的重要需求。

值得注意的是，阻礙學生投資的關鍵並非單純資金不足，而是缺乏對投資工具與流程的理解。

痛點一：上課打工沒時間？「18 歲成年」線上隨時申辦

很多同學誤以為開戶要挑禮拜一到禮拜五的營業時間，還要花一兩個小時填表格。

解法：滿 18 歲就是成年人！手機最快 7.5 分鐘線上開戶不打烊

滿 18 歲就是法定成年人，你可以自己做主，這時候的你不需要跟父母預約時間，也不用親自跑到證券臨櫃辦理。

永豐金大戶投 24 小時全天候線上辦理開戶，半夜在宿舍躺在床上也能開。

只要準備好你的身分證、第二證件（健保卡或駕照），以及你的常用銀行帳戶作為交割戶，透過手機拍照上傳、輸入資料，最快 5 到 10 分鐘就能完成開戶申請。

另外，永豐金證券大戶投推出「資金管理帳戶（分戶帳）」工具，支援 26 家銀行

什麼是分戶帳？

可以把分戶帳理解成：保留你原本的銀行帳戶，再把它連接到證券戶，不用額外再開銀行戶。

痛點二：知識不足、怕複雜？學生也能安全起步的投資

新手最大的恐懼是：「我怎麼知道哪家公司會賺錢？萬一倒閉怎麼辦？」

買進它們，就等於一次買下台灣或美國市值最大、賺錢能力最強的前幾十家公司（如台積電、蘋果、微軟）。

根據證交所 115 年 06 月定期定額交易戶數統計排行月報表，元大台灣 50 ETF（0050）為第一名的交易戶數，將以此為教學範例，0050 追蹤台灣市值最大的 50 家上市公司，包含台積電、聯發科、鴻海等護國神山級企業。

它的特點是：

分散風險： 一檔 ETF 同時持有 50 家公司，避免單押個股的風險 低門檻： 股價約百元上下，豐存股每 100 元就能定期定額 長期績效優異： 根據豐存股網站，0050 近五年年化報酬率約 23.32%

■完整問卷結果統計請參考：【問卷結果統計】學生不敢投資的 3 大迷思