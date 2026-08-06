鉅亨研報 2026-08-06 18:14

昨日 (8/6) 台股呈現高檔震盪與中小型股輪動格局。加權指數受台積電與聯發科高檔調節影響，小跌 214.90 點 (-0.48%)，收在 44,396.70 點，成交金額 9,694.70 億元，依然穩穩高於月線與季線，展現 TSE 站穩均線守季線氣勢；櫃買指數(OTC) 表現格外強勁，逆勢大漲 7.62 點(+1.99%)，收在 391.37 點，成交 2,233.51 億元，離季線雖還有段距離但反彈多頭動能充沛。籌碼面上，三大法人全市場合計買超 89.03 億元，其中外資全市場買超 54.06 億元，集中市場外資買超 20.20 億元、投信買超 88.56 億元、自營商賣超 63.13 億元；櫃買市場三大法人買超 40.72 億元。盤面上 AI 概念股全面噴發，記憶體與散熱表現最亮眼，金融金控與航空則相對回檔。

0806台股盤後｜營收創高模範生【聯電、穩懋、威剛】加權指數站穩均線守季線！AI概念股爆發 記憶體與散熱強勢上攻(圖:shutterstock)

一、盤勢分析

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台股加權指數受權值股調節微幅拉回 214.90 點收 44,396.70 點，然指數仍穩於月線與季線之上，均線多頭架構完好，TSE 站穩均線守季線意圖明確；櫃買市場 (OTC) 中小型股表現極佳，勁揚 1.99% 收 391.37 點，展現強烈收復行情。全市場三大法人合計買超 89.03 億元，外資與投信法人聯手加碼卡位中小型優質科技股。

二、強勢產業

・記憶體與利基型 IC(產能轉移價揚)：

受惠國際三大原廠將產能全面轉向 HBM 與高階 DDR5，造成傳統 DRAM 與 NAND Flash 嚴重產能排擠，加上 Edge AI 裝置與工控備貨旺季急單大爆發，合約價與現貨價強勢上揚。指標股群聯 (8299-TW) 亮燈漲停收 2,025.00 元，威剛 (3260-TW) 大漲 +6.31% 收 421.00 元，旺宏 (2337-TW) 亮燈漲停收 129.00 元；利基型 IC 晶豪科 (3006) 大飆 +7.95% 收 258.00 元，鈺創 (5351-TW) 漲 +6.74% 收 103.00 元，愛普 *(6531-TW)大漲 +5.26% 收 900.00 元。

・銅箔基板 (CCL)(AI 伺服器耗用倍增)：

全球 AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 大舉採用高層數、大面積板材設計，驅動高階 Ultra Low-DK 銅箔基板消耗量倍增，龍頭廠產品單價與毛利率顯著拉升。聯茂 (6213-TW) 爆量亮燈漲停收 375.00 元，台燿 (6274-TW) 大漲 +4.08% 收 1,530.00 元，台光電 (2383-TW) 持穩高檔收 5,305.00 元，騰輝電子 - KY(6672-TW)上漲 +4.97% 收 232.50 元。

・散熱模組與 AI 伺服器 (水冷散熱量產)：

新一代高功耗 AI 晶片全面導入水冷散熱解決方案，冷卻水箱、CDU 主機與水冷板出貨量爆炸性成長，高階導軌需求同步加溫。雙鴻 (3324) 與建準 (2421-TW) 雙雙攻封漲停，奇鋐 (3017-TW) 大飆 +7.69% 收 2,940.00 元，川湖 (2059-TW) 暴漲 +6.65% 突破萬元關卡收 10,100.00 元。

三、弱勢產業

・金控與金融證券 (資金排擠拉回)：

加權指數高檔換手，盤面資金極端向中小型 AI 科技股集中，金融與證券板塊遭受資金排擠，法人逢高調節避險部位。富邦金 (2881-TW) 下跌 -2.70% 收 126.00 元，國泰金 (2882-TW) 下修 -2.99% 收 97.50 元，兆豐金 (2886) 下跌 -1.76% 收 50.30 元；群益證 (6005) 微跌 -0.86% 收 34.55 元，統一證 (2855-TW) 下修 -1.64% 收 45.10 元，福邦證 (6026-TW) 下跌 -1.77% 收 13.85 元。

・航空客運 (旺季利多反映)：

暑期旅遊旺季利多已於前期股價充分反映，市場焦點轉向第四季貨運趨勢，資金轉向高彈性電子股。長榮航 (2618-TW) 微跌 -1.26% 收 43.25 元，華航 (2610-TW) 下跌 -1.99% 收 22.15 元，星宇航空 (2646-TW) 微跌 -0.70% 收 21.30 元。

四、大戶投選股