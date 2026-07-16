達運董座：今年新事業延續高成長 微一生醫營收保守估增5成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-16 13:20

背光模組廠達運 (6120-TW) 旗下微一生醫參展 2026 亞洲生技大展，董事長蔡國新受訪時表示，今年新事業可望延續高成長，其中，微一生醫受惠器官晶片及相關設備放量，營收保守估計至少成長 5 成。

達運董事長蔡國新。(鉅亨網記者彭昱文攝)

蔡國新表示，去年新事業營收倍數成長，比重約 3%，今年可望延續成長，營收比重有機會達 5%；至於背光模組方面，下半年謹慎看待，主要是受到記憶體等關鍵零件缺貨，對終端需求影響有待觀察。

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蔡國新指出，目前微一生醫聚焦兩大核心技術平台，包括 Microneedle Transdermal Delivery Platform 微針經皮傳導平台與 Biochip System Solutions 生物晶片系統解決方案，積極拓展美容科技及生醫科技的全球市場。

微一生醫本次於 2026 亞洲生技大展展示最新 Precision Microstructure Platform(精密微結構平台)，完整呈現光學級微結構成型技術於美容科技及生醫科技的創新應用。

微一生醫展出多項微針保養創新產品，包括可溶式微針貼片、2-Step 微針眼膜、微針滾輪及水凝膠眼膜，並提供快速上市方案、客製化配方開發及品牌客製化生產等完整服務，打造更具市場競爭力的新世代保養產品。

此外，微一亦同步展示生物晶片系統解決方案，完整呈現精密微結構技術於生物醫學領域的多元應用，包括自動化液體處理系統、動態氣霧晶片系統、生物仿生器官晶片以及自主研發的 SERS 晶片系統。

其中，自動化液體處理平台可有效降低人為操作誤差，大幅提升器官晶片實驗效率，協助建立更具規模化與高重現性的研究流程，滿足藥物開發、多樣本測試及多客戶並行試驗需求。