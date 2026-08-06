鉅亨研報
近期台股震盪加劇，但市場資金並未因此退場，反而吸引不少投資人逢低布局 ETF。本文整理公股法人與散戶近期買盤動向，分析高股息、市值型、主動式及槓桿型 ETF 的資金流向與布局邏輯，並分享震盪行情下的投資策略，協助投資人在波動市場中兼顧風險控管與長期資產累積。
* 彙整公開資訊僅供參考，投資人投資前應審慎考量本身之需求與投資風險。
* 主動式 ETF 不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF 的報酬
* 高股息 ETF「無保證收益及配息」，提醒投資人高股息 ETF 並非「定存替代」。
一、法人資金流向哪些 ETF？
在市場波動期間，公股法人傾向逢低承接規模大、流動性高或具備特定題材的產品。雖然部分抗震表現優異的 ETF（如 00713、00918）遭公股調節，但以下三檔是公股積極買超的對象：
|
ETF 名稱
|
公股買超張數
|
特性與買進理由
|
7/20 漲幅 (%)
|
近月跌幅
(抗震表現)
|
元大高股息
(0056)
|
86,029 張
|
法人偏好規模大、流動性佳且配息題材明確的產品。
|
-1.58%
|
-3.35%
|
復華台灣科技優息 (00929)
|
37,459 張
|
具備明確的產業題材（科技優息），獲法人逢低布局。
|
-2.03%
|
-8.07%
|
FT 臺灣永續高息 (00961)
|
32,797 張
|
兼具抗震與永續高息題材。
|
0
|
-0.77%
資料來源: 永豐金證券整理，7 月 20 日單日漲幅資料取自 Goodinfo；近一個月跌幅資料取自 Yahoo 奇摩股市；各項數據以 2026 年 7 月 21 日為基準日，依淨值計算。
■ 更多 ETF 完整介紹請見：豐雲學堂存股怎麼買專欄
二、台股回檔期間 散戶偏好哪些 ETF？
根據集保戶股權統計，在台股震盪回檔期間，散戶投資人逢低布局意願強烈，受益人數顯著增長，其中以槓桿型及權值型 ETF 最受歡迎：
|
排名
|
ETF 名稱
|
受益人數
月增數 (人)
|
7/20 漲幅 (%)
|
近月跌幅
(抗震表現)
|
1
|
群益臺灣加權正 2
(00685L)
|
145,311
|
-1.23%
|
-12.69%
|
2
|
元大台灣 50
(0050)
|
118,500
|
-0.95%
|
-3.73%
|
3
|
復華未來 50
(00991A)
|
63,232
|
-1.9%
|
-15.46%
|
4
|
元大高股息
(0056)
|
47,623
|
-1.58%
|
-3.35%
|
5
|
群益半導體收益
(00927)
|
42,066
|
-3.31%
|
-7.98%
|
6
|
群益台灣精選高息
(00919)
|
27,637
|
-1.31%
|
-5.54%
|
7
|
凱基台灣 TOP50
(009816)
|
25,989
|
-0.98%
|
-5.43%
|
8
|
富邦台灣龍耀
(00405A)
|
16,292
|
-2.45%
|
-16.67%
|
9
|
統一台股增長
(00981A)
|
12,217
|
-2.01%
|
-12.71%
|
10
|
第一金優股息
(00408A)
|
7,354
|
0
|
X
資料來源: 集保結算所股權分散表（截至 2026 年 7 月 17 日）；7 月 20 日單日漲幅資料取自 Goodinfo；近一個月跌幅資料取自 Yahoo 奇摩股市；各項數據以 2026 年 7 月 21 日為基準日，依淨值計算。
三、從法人與散戶布局 看懂市場四大趨勢
■ 更多 ETF 完整比較請見：豐雲學堂存股怎麼買專欄
四、震盪行情下 ETF 配置可留意哪些重點？
五、如何開始投資 ETF？
以永豐金證券下單為例，投資人也可以透過以下三種方式，落實自己的投資策略！
整股交易：喜歡股票一張一張買進的投資人，可於每日的開盤時間自行於大戶投 APP 下單交易。
零股交易：若資金有限或有其餘的交易策略，也可透過盤中或盤後零股的方式於大戶投 APP 進行買賣。
存股：透過豐存股定期定額投資，選擇標的、設定金額、定期定額扣款，便可輕鬆開始存股，且申購門檻低，台股只要新台幣 100 元起。
股票開戶教學→點我了解
2. 開啟股利再投入功能
推薦閱讀:
3. 出借庫存賺取租金
推薦閱讀:
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
下一篇