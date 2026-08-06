鉅亨研報 2026-08-06 13:55

近期台股震盪加劇，但市場資金並未因此退場，反而吸引不少投資人逢低布局 ETF。本文整理公股法人與散戶近期買盤動向，分析高股息、市值型、主動式及槓桿型 ETF 的資金流向與布局邏輯，並分享震盪行情下的投資策略，協助投資人在波動市場中兼顧風險控管與長期資產累積。

* 彙整公開資訊僅供參考，投資人投資前應審慎考量本身之需求與投資風險。

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* 主動式 ETF 不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF 的報酬

* 高股息 ETF「無保證收益及配息」，提醒投資人高股息 ETF 並非「定存替代」。

一、法人資金流向哪些 ETF？

在市場波動期間，公股法人傾向逢低承接規模大、流動性高或具備特定題材的產品。雖然部分抗震表現優異的 ETF（如 00713、00918）遭公股調節，但以下三檔是公股積極買超的對象：

ETF 名稱 公股買超張數 特性與買進理由 7/20 漲幅 (%) 近月跌幅 (抗震表現) 元大高股息 (0056) 86,029 張 法人偏好規模大、流動性佳且配息題材明確的產品。 -1.58% -3.35% 復華台灣科技優息 (00929) 37,459 張 具備明確的產業題材（科技優息），獲法人逢低布局。 -2.03% -8.07% FT 臺灣永續高息 (00961) 32,797 張 兼具抗震與永續高息題材。 0 -0.77%

資料來源: 永豐金證券整理，7 月 20 日單日漲幅資料取自 Goodinfo；近一個月跌幅資料取自 Yahoo 奇摩股市；各項數據以 2026 年 7 月 21 日為基準日，依淨值計算。

■ 更多 ETF 完整介紹請見：豐雲學堂存股怎麼買專欄

二、台股回檔期間 散戶偏好哪些 ETF？

根據集保戶股權統計，在台股震盪回檔期間，散戶投資人逢低布局意願強烈，受益人數顯著增長，其中以槓桿型及權值型 ETF 最受歡迎：

排名 ETF 名稱 受益人數 月增數 (人) 7/20 漲幅 (%) 近月跌幅 (抗震表現) 1 群益臺灣加權正 2 (00685L) 145,311 -1.23% -12.69% 2 元大台灣 50 (0050) 118,500 -0.95% -3.73% 3 復華未來 50 (00991A) 63,232 -1.9% -15.46% 4 元大高股息 (0056) 47,623 -1.58% -3.35% 5 群益半導體收益 (00927) 42,066 -3.31% -7.98% 6 群益台灣精選高息 (00919) 27,637 -1.31% -5.54% 7 凱基台灣 TOP50 (009816) 25,989 -0.98% -5.43% 8 富邦台灣龍耀 (00405A) 16,292 -2.45% -16.67% 9 統一台股增長 (00981A) 12,217 -2.01% -12.71% 10 第一金優股息 (00408A) 7,354 0 X

資料來源: 集保結算所股權分散表（截至 2026 年 7 月 17 日）；7 月 20 日單日漲幅資料取自 Goodinfo；近一個月跌幅資料取自 Yahoo 奇摩股市；各項數據以 2026 年 7 月 21 日為基準日，依淨值計算。

三、從法人與散戶布局 看懂市場四大趨勢

投資策略分歧：散戶大軍傾向使用槓桿型 ETF（如 00685L）人氣王，具放大報酬特性，且受分割後門檻降低吸引，兼具籌碼穩定度，並非一味追逐最抗跌的產品，也會視資金控管進行調節。 主動型 ETF 崛起：從散戶買進排行可看出，「主動型 ETF」（如 00991A 等）已佔據前十名中的多個席次，顯示投資人不再只認被動追蹤指數的標的，開始信任經理人在震盪盤勢中的調整彈性。

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四、震盪行情下 ETF 配置可留意哪些重點？

核心配置低波型 ：建議投資人可優先觀察「近月跌幅明顯低於大盤」 且 「成分股體質穩健」的抗震型 ETF，作為震盪市中的防禦核心。

：建議投資人可優先觀察「近月跌幅明顯低於大盤」 「成分股體質穩健」的抗震型 ETF，作為震盪市中的防禦核心。 避免急漲追高 ：台股大漲創紀錄後，上檔仍面臨套牢賣壓與追價意願不足的考驗，操作上應採取「汰弱留強」策略，不宜在急漲時衝動進場。

：台股大漲創紀錄後，上檔仍面臨套牢賣壓與追價意願不足的考驗，操作上應採取「汰弱留強」策略，不宜在急漲時衝動進場。 慎防槓桿風險：雖然正二 ETF（00685L）受散戶青睞，但其波動性極大，投資人務必留意風險控管，避免因短線反彈過後可能的再次修正而遭受重創。

五、如何開始投資 ETF？

以永豐金證券下單為例，投資人也可以透過以下三種方式，落實自己的投資策略！

存股：透過豐存股定期定額投資，選擇標的、設定金額、定期定額扣款，便可輕鬆開始存股，且申購門檻低，台股只要新台幣 100 元起。

2. 開啟股利再投入功能

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