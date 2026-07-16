三大法人賣超431億元 齊買力積電近6萬張 外資大動作加碼台指期空單
鉅亨網記者張欽發 台北
台北股市今 (16) 日盤中在觀望台積電 (2330-TW) 下午法說會的訊息同時，大盤成交量能也呈現明顯萎縮，終場集中市場大盤下跌 6.61 點，以 45624.98 點作收，成交值明顯萎縮爲 9008.39 億元，三大法人賣超 431.43 億元。外資主要賣超南亞 (1303-TW) 5.26 萬張，同時減碼記憶體股旺宏 (2337-TW)、南亞科(2408-TW) 、華邦電(2344-TW) 各 3.4 萬、2.19 萬及 7487 張。
7 月 16 日在集中市場 外資賣超 483.35 億元，投信買超 85.49 億元；自營商賣超 33.58 億元，三大法人合計賣超 431.43 億元。但三大法人同步加碼力積電 (6770-TW) 合計 59355 張，而在期貨市場更大動作加碼空單，今天外資在期貨市場交易口數淨額爲空單 4896 口，未平倉口數淨額爲 84453 口。
集中市場今天外資買超較多的個股爲，力積電、臺企銀、南茂、中信金、寶成、中鋼、台泥、凱基金、中華電、遠東新；賣超較多的個股爲，南亞、旺宏、南亞科、聯電、康舒、友達、臻鼎 - KY、華邦電、中工、欣興。
集中市場今天投信買超較多的個股爲，南亞、力積電、台新新光金、台塑化、欣興、日月光投控、統一、上海商銀、遠東新、華通。賣超較多的個股爲，華航、聯電、中信金、華邦電、永豐金、緯創、長榮航、華南金、兆豐金、英業達。
集中市場今天自營商買超較多的個股爲，聯電、力積電、永豐金、台塑化、兆豐金、華邦電、群創、台塑、鴻海、億光；賣超較多的個股爲，亞泥、廣達、英業達、台橡、中工、漢翔。
資深證券分析師黃漢成指出，目前台股顯現的成交量能萎縮走勢，主要原因在外資對市場看法保守，同時，從電子次族群來看，包括被動元件、IC 載板、功率元件、光通訊的 CPO 等類股輪流下跌，造成上檔套牢者眾，即使股價下跌也乏力承接，兩大因素造成台股的量縮下跌格局，目前看集中市場指數支撐在 43500-43700 點。但上檔 10 日線及月線的龐大壓力，也讓盤勢形成高檔震盪格局。
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