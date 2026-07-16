三大法人賣超431億元 齊買力積電近6萬張 外資大動作加碼台指期空單

7 月 16 日在集中市場 外資賣超 483.35 億元，投信買超 85.49 億元；自營商賣超 33.58 億元，三大法人合計賣超 431.43 億元。但三大法人同步加碼力積電 ( 6770-TW ) 合計 59355 張，而在期貨市場更大動作加碼空單，今天外資在期貨市場交易口數淨額爲空單 4896 口，未平倉口數淨額爲 84453 口。

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資深證券分析師黃漢成指出，目前台股顯現的成交量能萎縮走勢，主要原因在外資對市場看法保守，同時，從電子次族群來看，包括被動元件、IC 載板、功率元件、光通訊的 CPO 等類股輪流下跌，造成上檔套牢者眾，即使股價下跌也乏力承接，兩大因素造成台股的量縮下跌格局，目前看集中市場指數支撐在 43500-43700 點。但上檔 10 日線及月線的龐大壓力，也讓盤勢形成高檔震盪格局。