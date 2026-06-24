鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 15:10

根據國際能源總署 (IEA) 最新報告，即使美國與伊朗直到近期才簽署臨時和平協議，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 早在 6 月初便將原油出口恢復至戰前水準的近 85%，主要透過輸油管線、戰略儲油設施及替代航運路線繞過戰區限制。

阿聯戰時偷跑出貨 IEA：6月原油出口已恢復戰前85% (圖:Shutterstock)

根據 IEA，阿聯 6 月初原油出口量達每日 430 萬桶，高於 3 月美伊戰爭爆發後不久的每日 190 萬桶。

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阿聯能迅速恢復出口，主要依靠連接富查伊拉 (Fujairah) 港且可避開荷姆茲海峽的輸油管線，以及在該處港口附近、容量達 4200 萬桶的 Mandous 地下儲油設施。

此外，阿聯也透過荷姆茲海峽增加出口量。IEA 指出，部分油輪在穿越海峽期間會關閉船舶應答器訊號，以避免被偵測。

ADNOC 自有船隊悄悄運油

IEA 報告指出，戰爭期間，阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 利用自有船隊持續將原油與天然氣運出波斯灣，這些船隻似乎同時獲得伊朗海軍與美軍艦隊默許，得以將能源運往供應吃緊的客戶。

也因此，ADNOC 成為衝突期間中東地區最活躍的能源運輸業者之一，其策略通常是利用較小型油輪將原油分批運出荷姆茲海峽，再轉運至大型船舶。

油價未衝上 200 美元的關鍵

這類替代運輸方式，是戰爭期間油價未進一步飆漲的重要原因之一。儘管市場遭遇史上數一數二大規模的供應衝擊，但油價實際上卻遠低於部分產業人士預測的每桶 200 美元，主因是衝突期間仍有部分原油持續經由荷姆茲海峽流向市場，加上美國原油出口創新高，以及中國需求意外放緩，共同緩解供應壓力。

如今隨著美國與伊朗達成臨時和平協議，以及荷姆茲海峽運輸逐漸恢復，國際油價已大致回落至戰前水準。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨周二收低 1.1%，報每桶 77.08 美元，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下滑 0.9%，收盤報每桶 73.21 美元。兩大基準油價盤中均觸及近四個月來低點。

不過，儘管越來越多船隻重新公開通報航行路徑，但市場人士指出，仍有部分油輪選擇在穿越海峽期間暫時關閉定位訊號，以降低潛在風險。

投資人仍密切觀察中東主要產油國恢復產能與出口的速度，以及航運流量能否持續改善。目前穿越荷姆茲海峽的船舶不僅包括受困好幾個月後急於離開波斯灣的船隻，也有不少油輪正逆向駛入波斯灣準備裝載原油，而吸引後者重返波斯灣的關鍵因素是高額運價。