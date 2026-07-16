鉅亨網編譯陳韋廷
美國 AI 晶片巨擘輝達今 (16) 日宣布，將在自動操控機械的「物理 AI」領域擴大與日本企業合作，將參與日本車廠豐田技術驗證城市「Woven City」部分計畫的開發。提供基礎技術以促進 AI 在日本的應用。
輝達將向豐田子公司、涉足先進技術研發的 Woven by Toyota 提供 GPU 和開發工具。這將有助於發展 Woven City 交通管制系統所需的 AI 模型。
輝達將向豐田提供下一代汽車的半導體，也將提供開發在製造現場驅動機器人的 AI 所需的軟體基礎技術。豐田將把這些技術用於充實城市的移動出行功能、研發新一代車型以及提高工廠效率等。
同日，輝達也宣布將擴充自主的 AI 開發基礎技術，在軟體方面將擴大向日本企業提供自主開發的 AI 模型「Nemotron」。該模型已獲 NTT DATA、日立製作所、AI 新創 Sakana AI 決定採用。
Nemotron 屬於開源模型，使用者企業可以將其嵌入自身的服務中使用。
在硬體方面，輝達也將擴充機器人用 AI 半導體產品線。作為機器人大腦使用的 AI 半導體「Jetson AGX Thor」將新推出 2 款產品。這 2 款新產品體積小，在降低耗電量的同時，能發揮接近頂尖型號的計算處理性能。
輝達執行長黃仁勳昨 (15) 日展開日本行，今日則出席日本經濟產業省主辦的活動，外界預測他將對軟銀等設立的政策性 AI 企業「Noetra」供應半導體進行說明。
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