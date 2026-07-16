鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-16 13:03

美國 AI 晶片巨擘輝達今 (16) 日宣布，將在自動操控機械的「物理 AI」領域擴大與日本企業合作，將參與日本車廠豐田技術驗證城市「Woven City」部分計畫的開發。提供基礎技術以促進 AI 在日本的應用。

輝達將向豐田子公司、涉足先進技術研發的 Woven by Toyota 提供 GPU 和開發工具。這將有助於發展 Woven City 交通管制系統所需的 AI 模型。

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輝達將向豐田提供下一代汽車的半導體，也將提供開發在製造現場驅動機器人的 AI 所需的軟體基礎技術。豐田將把這些技術用於充實城市的移動出行功能、研發新一代車型以及提高工廠效率等。

同日，輝達也宣布將擴充自主的 AI 開發基礎技術，在軟體方面將擴大向日本企業提供自主開發的 AI 模型「Nemotron」。該模型已獲 NTT DATA、日立製作所、AI 新創 Sakana AI 決定採用。

Nemotron 屬於開源模型，使用者企業可以將其嵌入自身的服務中使用。

在硬體方面，輝達也將擴充機器人用 AI 半導體產品線。作為機器人大腦使用的 AI 半導體「Jetson AGX Thor」將新推出 2 款產品。這 2 款新產品體積小，在降低耗電量的同時，能發揮接近頂尖型號的計算處理性能。