鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-16 08:30

IBM暴跌25%後便宜了嗎？分析師這樣說(圖：Shutterstock)

IBM 盤前一度上漲，但開盤後隨即由升轉跌，最終收跌 2.7%，報 211.20 美元。標普 500 指數當日上漲 0.4%。

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IBM 股價延續周二跌勢，當天股價暴跌 25%，創下公司有紀錄以來最嚴重單日跌幅。

這波重挫發生在 IBM 公布第二季初步財報之後，其業績未達分析師預期。但更令投資人擔憂的是，IBM 執行長 Arvind Krishna 指出，客戶為了趕在預期漲價前採購，正提前購買記憶體與伺服器。

Krishna 在致股東信中表示，「儘管我們在預期中已考量部分供應鏈相關影響，但我們沒有預料到資本支出重新調整優先順序的幅度會如此之大。」他補充，面對這些突如其來的變化，公司未能「足夠迅速地調整並採取行動」。

根據道瓊市場數據，IBM 連續兩個交易日下跌，已蒸發超過 720 億美元市值。其中，IBM 周二單日市值縮水 690 億美元，創公司史上最慘烈單日市值損失。

儘管 IBM 周三持續承壓，但前一交易日遭遇重挫的軟體股開始反彈。 Accenture(ACN-US) 上漲 2.6%、Adobe(ADBE-US) 上漲 1.5%，Workday(WDAY-US) 上漲 2%。主要例外是 ServiceNow(NOW-US)，股價小幅走低。

周二的拋售也讓軟體股估值大幅下降。目前 IBM 的預估本益比僅約 18 倍，較其過去五年平均水準低逾 50%。

瑞銀分析師 David Vogt 周二下調 IBM 的每股盈餘 (EPS) 與營收預測，但仍維持 236 美元目標價。他並表示，以 18 倍預估本益比來看，目前 IBM 估值已是合理。

科技市場研究機構 IDC 分析師 Ashish Nadkarni 表示，「雖然市場反應可能比實際情況所應有的程度更加劇烈，但 Krishna 提前發出的警告不應被忽視。」

他補充，「未來幾季值得持續觀察，以了解買方採購趨勢是否繼續對 IBM 核心業務造成負面影響。」

其他分析師的看法更加悲觀。Oppenheimer 周三將 IBM 股票評級從優於大盤下調至「與大盤持平」，並撤回原先 350 美元的目標價。

該機構此前原本預期 IBM 第二季財報「不會出現意外」。但在 IBM 發布業績預警後，分析師如今認為，「多頭投資論點需要更長時間才能實現」。