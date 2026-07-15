鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-07-16 06:20

抨擊當前投機風氣 投資淪為附帶賭場的教堂

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巴菲特在訪談中直言不諱地批評了當前的市場環境，指出市場正日益受到投機交易的推動，而非根植於穩健的長期投資理念。他感嘆，當所有人都醉心於賭博時，便很難找到真正具備價值的標的。

回顧年內，巴菲特曾將不斷創下歷史新高的股市形容為「一座附帶賭場的教堂」，並特別點名近期盛行的單日期權（末日選擇權）交易潮，認為這本質上就是「賭博」行為。

儘管美股三大指數不斷刷新高點，甚至在面對美伊衝突帶來的能源衝擊時仍展現韌性，但巴菲特對這種狂熱保持高度警惕。

他觀察到與人工智慧基礎設施建設相關的股票，存在過度投機的泡沫化風險，而選擇權交易及槓桿型 ETF 等金融工具，進一步放大了市場的不穩定性。

面對大量散戶湧入購買美光科技或 SpaceX 等股票的現象，這位價值投資的標竿人物強調，真正有意義的投資機會其實並不常見。他呼籲投資人必須保持耐心與紀律，因為理想的狀態應是長期堅持，並在數年內耐心等待那唯一的機會，而非在投機浪潮中迷失自我。

親自操刀谷歌投資 坦言錯失良機

他並稱，雖然他與阿貝爾保持高度的決策默契，但此次對谷歌的布局，確為其個人意志的體現。

波克夏自 2025 年第 3 季首次披露持有 Alphabet 股份以來，持續增持，並參與了規模達 100 億美元的私募配售。巴菲特直言，投資的訣竅在於尋找能長期創造高資本回報的企業，並大方坦承自己當年沒有更早買進谷歌是一個「錯誤」。

他回憶，早在多年前便透過旗下保險公司 Geico 觀察到谷歌廣告業務的成功，但當時仍無法確定谷歌能否在快速變化的科技產業中持續保持競爭優勢，因此錯失了最佳布局時機。

AI 燒錢競賽成科技巨頭共同挑戰

儘管谷歌如今已是波克夏的重要持股之一，但巴菲特坦言，谷歌並非自己最喜愛的企業。

他表示，如今谷歌及其他競爭對手都被迫投入龐大資本參與 AI 競賽，這已成為整個產業的新遊戲規則，也是未來影響企業獲利能力的重要因素。

對於蘋果即將迎來變革，他表示自己現在比過去更了解蘋果，也更相信這家公司能夠持續吸引全球最優秀的人才，不斷投入創新，維持長期競爭力，因此仍是自己最喜歡的投資標的之一。

肯定華許 對聯準會有信心

在宏觀經濟層面，巴菲特對新任聯準會主席華許給予了正面評價，稱其為「不錯的選項」。

華許近期展現了鮮明的政策風格，在維持利率不變的同時，積極推動政策框架調整，並承諾致力於達成 2% 的通膨目標及最大就業。

巴菲特表示，華許的任務是在維持 2% 通膨目標與最大就業之間取得平衡，這本身就是一項極具挑戰性的工作，沒有人能做到完美。

他認為，華許會盡全力完成自己的職責，也相信對方是真心關心美國經濟發展，只是在政策制定過程中，很多決策本來就沒有絕對正確答案。

談蓋茲與愛潑斯坦：令人反感但仍保持聯繫

專訪最後，巴菲特也回應外界關注的比爾．蓋茲與已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）事件。就在接受專訪前一天，巴菲特宣布 20 年來首次停止向比爾及梅琳達．蓋茲基金會進行年度捐贈，因此相關話題備受關注。

巴菲特形容，蓋茲與愛潑斯坦之間的關係「令人反感」，但他也表示，每個人都可能在人生中犯錯，包括自己過去在用人及交友上也曾做出錯誤判斷，因此可以理解蓋茲所面臨的處境。