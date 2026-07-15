鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-15 13:01

20 年前開始捐贈財富的「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 周二 (14 日) 承諾，將於 2034 年前，把自己手上持有總價值約 1400 億美元的波克夏 (BRK.B-US) 持股全數出清。

96 歲的巴菲特周二宣布新一輪慈善捐贈，以下為五大重點：

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1、蓋茲基金會首度落榜

在巴菲特今年公布的捐股名單中，蓋茲基金會並未獲得任何股份，由於發生時機正逢美國司法部文件公開之際，讓外界益發關注比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 與已 · 故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 之間的關係。

自 2006 年以來，巴菲特累計捐贈約 480 億美元給蓋茲基金會。今年是 20 年來蓋茲基金會首度未收到波克夏股票的年中捐贈。

2、「捐贈誓言」發起人之一

巴菲特與比爾 · 蓋茲及其妻梅琳達 · 法蘭琪 · 蓋茲 (Melinda French Gates) 於 2010 年共同發起「捐贈誓言」(Giving Pledge)，鼓勵全球富豪承諾捐出大部分財富投入公益。

巴菲特也承諾將捐出絕大部分財產，此後「捐贈誓言」已獲得全球數十位頂級富豪及家族響應。

隨著美國經濟持續擴張、股市多頭延續，這些承諾所代表的財富規模也持續攀升。

3、財富幾乎全來自波克夏

根據《彭博億萬富豪指數》，巴菲特絕大多數財富來自波克夏持股。他曾表示，波克夏約占自己淨資產的 99.5%。

巴菲特出生於內布拉斯加州，自小便展現經商天賦，曾送報、販售糖果及雜誌，11 歲參觀紐約證交所隔年，便買進人生第一檔股票。

他在 2008 年金融危機期間扮演「白衣騎士」，出手援助高盛 (Goldman Sachs)(GS-US)、General Electric 及瑞士再保 (Swiss Re)，但拒絕援助雷曼兄弟 (Lehman Brothers)。

4、持股將交由子女管理基金會

巴菲特周二表示，未來將把波克夏股票分配給由家族管理的慈善基金會。

他將捐贈 900 萬股波克夏 B 股，給以已故妻子命名的蘇珊巴菲特基金會 (Susan Thompson Buffett Foundation)，另外各捐 100 萬股 B 股給由三名子女管理的基金會。

這三個基金會分別是

Sherwood Foundation：由長女 Susie 管理，主要資助內布拉斯加州教育及非營利機構。

Howard G. Buffett Foundation：由長子 Howard 管理，聚焦糧食安全、打擊人口販運及衝突地區援助。

NoVo Foundation：由次子 Peter 管理，主要投入紐約州金斯頓 (Kingston) 地區社區振興計畫。

5、波克夏股價回落

巴菲特本次計劃將每股波克夏 A 股轉換為 B 股後，再進行捐贈。波克夏 A 股周一收在每股 74 萬 4850 美元，B 股報價為每股 496.85 美元。

完成本次捐贈後，巴菲特仍持有 18 萬 8290 股 A 股及 1162 股 B 股。