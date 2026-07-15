鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-15 09:18

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 已停止向蓋茲基金會 (Gates Foundation) 捐款，在微軟 (MSFT-US) 共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 與已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 往來細節曝光之際，雙方長達 20 年的慈善合作關係告終。

外媒週二 (14 日) 報導，現年 95 歲的波克夏 · 海瑟威 (BRK.B-US) 董事長巴菲特宣布，今年年度年中捐贈將捐出價值約 60 億美元的波克夏股票，共計 1,200 萬股 B 類股，捐給由女兒蘇西 (Susie) 及兒子霍華德 (Howard)、彼得 (Peter) 參與管理的 4 個家族基金會。

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值得注意的是，巴菲特此次捐贈聲明並未提及蓋茲基金會。相較之下，巴菲特 2025 年仍向蓋茲基金會捐贈價值超過 45 億美元的股票，另向家族基金會捐贈約 28 億美元。

巴菲特早在 2006 年曾透過信函表示，將「不可撤銷地承諾」在有生之年持續捐贈股票。自此以來，蓋茲基金會累計收到價值超過 470 億美元的波克夏股票，同期巴菲特向 4 個家族基金會捐贈的股票價值則超過 170 億美元。

巴菲特在最新聲明中表示：「當然，死亡時間無法預測，但無論如何，我剩餘的股票都將在 2034 年 12 月 31 日前捐給這 4 個基金會。」

艾普斯坦檔案曝光後 巴菲特與蓋茲未再交談

巴菲特停止向蓋茲基金會捐款之際，蓋茲正因與艾普斯坦的過往往來面臨外界檢視。

美國司法部今年 2 月公布艾普斯坦相關檔案，其中包括蓋茲與艾普斯坦及多名女性合照的照片，部分女性臉部遭遮蔽。電子郵件資料也顯示，艾普斯坦曾與蓋茲基金會工作人員聯繫。

不過，蓋茲並未被指控涉及犯罪。

巴菲特與蓋茲過去長年交情深厚，兩人經常一同現身波克夏在內布拉斯加州奧馬哈舉行的年度股東活動。不過，巴菲特今年 3 月接受 CNBC 訪問時表示，自艾普斯坦檔案公布後，他與蓋茲便未再交談。

《華爾街日報》上月曾報導，巴菲特正等待律師事務所 WilmerHale 完成對蓋茲基金會與艾普斯坦關係的審查，再決定是否繼續捐款。WilmerHale 對此拒絕置評。

蓋茲坦承後悔與艾普斯坦往來

蓋茲上月向美國國會表示，他於 2011 年經人介紹認識艾普斯坦，當時距離艾普斯坦 2008 年在佛羅里達州承認招攬未成年人從事賣淫罪名已有 3 年，也距離艾普斯坦與聯邦檢察官達成具爭議性的不起訴協議約 4 年。

蓋茲表示，之後與艾普斯坦的會面主要討論可能的慈善合作，但最終沒有取得任何成果，雙方關係在 2014 年 12 月前結束。

他表示，後來發現艾普斯坦得知其婚姻不忠一事，艾普斯坦並試圖利用相關資訊勒索他，迫使他重新與艾普斯坦接觸，但未能成功。

蓋茲已多次對曾與艾普斯坦有任何往來表達後悔。他否認曾與艾普斯坦性侵案件的受害者相處，也表示從未目睹艾普斯坦從事犯罪行為。

蓋茲基金會週二發表聲明表示：「蓋茲基金會感謝巴菲特數十年來對我們工作的支持。」

基金會並表示，目前財務狀況穩健，在比爾蓋茲承諾投入 2,000 億美元資金支持下，將持續推動相關工作，直到基金會按計畫於 2045 年結束運作。

波克夏並未回應進一步置評要求。

2006 年捐贈承諾法律效力引發疑問

隨著巴菲特停止向蓋茲基金會捐款，他 2006 年作出的捐贈承諾是否具有法律約束力，也引發法律層面的疑問。

巴菲特當時要求蓋茲基金會使用其捐款，並表示基金會可以依賴他的捐贈承諾，「立即且永久擴大其活動」。

波士頓學院法學教授 Ray Madoff 表示，目前尚不清楚巴菲特是否在法律上受到這項承諾約束。

Madoff 表示：「承諾未來贈與通常不具法律約束力，除非取得對價。」

不過，她指出，巴菲特的信函與一般贈與承諾不同，因為巴菲特曾明確表示，蓋茲基金會可以依賴其捐贈承諾擴大營運。

Madoff 表示，如果蓋茲基金會因依賴巴菲特的承諾而遭受不利益，可能形成法律主張的基礎。

60 億美元股票捐給 4 個家族基金會

巴菲特自開始捐出個人財富以來，已捐出超過一半的波克夏股票。在最新一輪捐贈前，他持有接近 14% 的波克夏股票，根據《富比士》估算，個人財富約 1,470 億美元。

此次約 60 億美元捐贈包括向 Susan Thompson Buffett Foundation 捐贈 900 萬股波克夏 B 類股，另外分別向 Sherwood Foundation、Howard G. Buffett Foundation 及 NoVo Foundation 捐贈 100 萬股。

Susan Thompson Buffett Foundation 由巴菲特女兒蘇西領導，主要資助生殖健康相關計畫，基金會以她的母親、巴菲特第一任妻子蘇珊 · 湯普森 · 巴菲特 (Susan Thompson Buffett) 命名。

Sherwood Foundation 主要支持內布拉斯加州非營利組織及幼兒教育；Howard G. Buffett Foundation 聚焦全球飢餓、打擊人口販運及減緩衝突；NoVo Foundation 則推動支持弱勢女孩與女性，以及原住民族社群的相關計畫。

巴菲特過去曾表示，在他去世後，子女將負責監督一個慈善信託，其中將包含他剩餘財富約 99.5%。