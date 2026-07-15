〈亞洲生技大展〉保瑞攜英矽智能共同推進AI藥物研發 合作潛在商機超過25億美元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-15 15:18

保瑞 (6472-TW) 與英矽智能 (3696-HK) 今 (15) 日宣布組成戰略合作聯盟，整合英矽智能的 Pharma.AI 平台與保瑞在全球藥物開發、生產製造及商業化等能力，共同推進 AI 驅動的藥物研發，雙方合作的潛在商機超過 25 億美元。

保瑞董事長盛保熙(左)、英矽智能創辦人Alex Zhavoronkov(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

保瑞與英矽智能的策略聯盟，主要結合英矽智能自有 Pharma.AI 平台在靶點發現、分子生成和分子優化等技術優勢，以及保瑞在全球藥物開發、生產製造、品質管理及商業化等能力。

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英矽智能計畫協助保瑞提升全球團隊的 AI 能力，支持保瑞朝 AI 驅動的組織進行轉型，英矽智能發揮 AI 演算法開發和平台搭建方面的優勢，以具體方案賦能保瑞在製造、供應鏈、分銷與企業營運等多個環節升級，以提升整體效率。

保瑞說明，雙方合作利用企業創投 (CVC) 進行，並以三大面向推進。首先，在合作的 AI 平台中，將納入英矽智能 3 至 5 個候選分子，以神經藥物 (Neurology) 為主；第二，潛在客戶可利用平台調整運作模式，進一步吸引更多客戶加入。

第三，若神經藥物成功，接下來將透過 NewCO 模式進行，結合技術授權與股權投資，並以該 AI 平台孵化的產品對外授權，預計今年底完成產品管線，未來也規劃入股 2 至 3 成。

保瑞指出，未來雙方也規劃共同探索 AI 與自動化方法在開發規劃、流程優化、藥學開發、生產準備及品質體系等領域的應用機會。

英矽智能創辦人、聯合執行長兼首席商務官 Alex Zhavoronkov 表示，英矽智能透過 AI 與自動化平台，重新定義臨床前藥物開發效率。與傳統早期藥物發現通常需要 2.5 至 4 年時間相比，英矽智能將週期縮短為 9 至 18 個月，較傳統方法快上 4 倍。目前已提名 31 個臨床前候選化合物，其中 13 個已獲得臨床試驗申請 (IND) 批件。