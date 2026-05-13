鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-13 19:36

保瑞 (6472-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，受到雙引擎事業面臨逆風，拖累第一季稅後純 0.26 億元，季對季、年對年皆衰退超過 9 成，每股純益僅 0.21 元，年減 98%，創近 8 年新低。

保瑞第一季營收 40.01 億元，季減 17.69%，年減 10.69%；毛利率 36.02%，季減 0.42 個百分點，年減 6.15 個百分點；營益率 10.17%，季減 1.27 個百分點，年減 5.03 個百分點；稅後純益 0.26 億元，季減 92.17%，年減 98.14%，每股純益 0.21 元。

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保瑞說明，第一季雙引擎事業面臨逆風，首先是美國學名藥市場於 1 至 2 月出現價格與需求波動，影響 Upsher-Smith 營收下滑，加上馬里蘭州無菌針劑廠進行半年度檢修，固定成本較高，進一步壓抑獲利表現。

保瑞表示，第一季 CDMO 業務含內部訂單營收季減 30.15%，年減 24.62%，主因為馬里蘭州無菌針劑廠工作天數減少，以及加拿大廠進入淡季。不過第一季新增 2720 萬美元的外部新案，已達今年的目標數字近半，CDMO 業務中長期能見度提升。

保瑞指出，雖第一季為近 8 年來較疲弱的季度，但 CDMO 業務接單動能維持強勁，截至 3 月底，未來 1 年的在手訂單增加至 3.15 億美元。此外，自 3 月起營收與獲利逐步回穩，尤以美國 Maple Grove 廠區接單動能最為顯著。

董事長盛保熙也訂出今年 2 項策略優先事項，首先，將 505(b)(2) 新藥研發專案，移轉至權益法持有的轉投資保豐生技，降低股東在早期研發及法規風險的曝險與資金消耗；第二，整合 Upsher-Smith 業務開發與醫藥事物團隊，以系統性方式評估授權引進、共同推廣補強型併購機會。