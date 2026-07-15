鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-15 17:36

智慧車聯網大廠安富科技今（15）日舉辦興櫃前法人說明會，董事長蔡長忠表示，安富於今年下半年投入新台幣 2000 萬元擴大嘉義廠產能，下半年將積極擴產，並且力拚在未來 5 年內營收翻倍。

安富科技主要客戶涵蓋國際車載系統一階供應商與車廠原始設備製造商，產品已銷售至全球 88 個以上國家。董事長蔡高忠指出，公司在過去五年內營收已成功翻倍至近新台幣 20 億元規模，隨著下半年產能擴大，未來的營運目標是在下一個五年讓營收再度翻倍，朝新台幣 40 億元里程碑邁進。

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針對嘉義工廠的擴產計劃，安富科技將引進先進的 X 光檢測機與自動光學檢查機，以突破現有的生產瓶頸。公司目前年產量為 1100 萬套，嘉義廠區佔地 2400 坪且目前僅使用三分之一，未來除了將十五台測試機台移至空置的二樓外，更規劃在後年投入新的表面貼裝技術產線以因應大量長單。

安富科技雖然擁有自有工廠，但固定資產僅佔整體比例的兩成六，屬於輕設備投資的營運模式。公司目前擁有約新台幣 6 億元至 7 億元的充裕資金，且平均應收帳款回收期約兩個半月，應付帳款付款期為三個月，穩健的財務結構讓公司不需動用融資即可自主支應所有銷售活動。

在國際地緣政治紅利方面，非中國大陸品牌客戶為了避開紅色供應鏈，紛紛主動尋求與安富科技合作。蔡高忠分析，地緣政治的優勢關鍵在於軟體安全，公司目前正積極申請國際汽車網路安全標準 ISO 21434 規範，這將是未來爭取地緣政治紅利的必備門檻。

為了降低市場單一風險，安富科技正逐步調整營收的區域結構。過去中國大陸市場與海外市場營收比例約為六比四，如今已調整為五五分帳，未來海外市場的比重更有望進一步拉高，藉此分散單一市場競爭並提升整體的獲利表現。

在產品技術研發上，安富科技看好未來兩年內的新世代技術演進。技術團隊指出，藍牙導入全新測距技術後，在無鑰匙進入系統的定位將更為精準，且成本遠低於超寬頻技術，其軟體效能甚至優於國際大廠德州儀器，將成為後市看好的核心利器。

隨著各國車安法規趨於嚴格，安富科技今年也全力投入開發駕駛監控系統。由於中國大陸預計於明年強制要求新車導入疲勞駕駛偵測功能，市場規模預估將從現行的 140 萬輛大幅暴增至 1400 萬輛，公司將透過紅外線與自行研發的人工智慧演算法搶佔此一龐大商機。

除了深耕四輪與二輪車用市場，安富科技也將豐富的軟體與演算法資源延伸至非車用領域。總經理指出，車用產品的開發難度極高，因此將現有的無線通訊與音訊、視覺演算法應用到無人機、機器人及工業物聯網等新領域，對公司而言將是極具競爭優勢的降維打擊。