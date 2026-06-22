鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-22 12:47

保瑞 (6472-TW) 今 (22) 日宣布，董事會通過買下專科用藥產品 Vigadrone 粉劑的美國 ANDA 藥證，取得該產品全數經濟利益，同時，旗下子公司 USL 推出 KYMBEE(deflazacort)口服懸液新劑型(22.75 mg/mL)。保瑞指出，全球銷售業務在專科用藥及罕見疾病領域的產品組合持續優化下，有助提升獲利。

保瑞推進全球銷售業務，買下專科用藥藥證、同步推罕病新劑型產品。(鉅亨網資料照)

保瑞說明，KYMBEE 適應症為治療 2 歲以上裘馨氏肌肉失養症 (DMD) 患者，繼 2025 年 12 月 KYMBEE 錠劑上市後，新的即用型口服懸液劑將適用年齡層延伸至 2 歲，為吞嚥困難的兒童族群提供友善的給藥選擇。

‌



保瑞指出，KYMBEE 可望延續自 2024 年底 VIGAFYDE 上市以來，透過專科用藥特殊通路打造品牌藥物高度成長的策略。

保瑞提到，USL 設計一套完整的特殊通路支援計畫，服務涵蓋保險給付調查與保障申請的專業協助、事前授權申請與申訴支援、符合資格的商業保險患者藥費自付額補助、橋接藥品供應以確保療程不中斷、全天候 24 小時個人化諮詢，以及免費宅配到府與用藥補充提醒。