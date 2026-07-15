〈台塑集團調薪〉台塑企業啟動「有感升級」大規模加薪 新進員工起薪創近10年最高調幅

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-15 13:01

台塑 (1301-TW) 企業昨 (15) 日宣布集團年度調漲薪資幅度達 4.5%，優於工會預期，台塑企業總管理處總經理林善志表示，台塑企業前些年營運受大環境影響不甚理想，今 (2026) 年各項轉型初顯成果，此次大規模調整多項津貼，就是要讓同仁「有感升級」。

台塑集團總裁吳嘉昭。(鉅亨網資料照)

林善志表示，台塑企業深耕 70 餘載，現正全速推進產品高質化與差異化、新事業轉型和新能源佈局，近年雖面臨地緣政治、全球產能過剩、原油價格波動與匯兌損失等多重外部逆風，台塑企業經營團隊今年仍啟動大規模全面性薪資調整。

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台塑企業表示，今年度除延續年度調薪的溫暖傳統，整體薪資調幅由行政中心拍板為 4.5%，以基層人員平均薪資 6 萬元試算，平均每人每月調薪金額 2,700 元，經營團隊更主動站在體恤及激勵同仁的立場通盤考量，規劃輪班、伙食、地區津貼等多項調整，用超越同仁預期的實質福利，展現最毫無保留照顧員工的誠意。

林善志指出，以人數最多的麥寮廠為例，輪班基層人員調整後，平均月薪可望突破 7.5 萬元，以大專儲備幹部以人數最多的台北為例，基層主管平均年資 5 年，調整後平均月薪 7.7 萬元，即使年終獎金最低至少保障 3 個月，平均年薪即近 120 萬。

除照顧在職人員，台塑企業新進同仁起薪亦全面調增，創下基層近 10 年最高調幅，同時前述各項福利亦同步享有，在台北工作的新進儲備幹部，月薪最低 6.1 萬，在麥寮工作的基層新進輪班人員，依工作性質月薪落在 4.5-5 萬元，除了減輕同仁物價上漲的生活壓力、也慰勉第一線日夜輪班奮鬥的奉獻與全員推動轉型的積極配合。

林善志表示，台塑薪資福利大幅調整對正在大舉投入轉型的此刻而言，雖是一筆不小的用人成本，但經營團隊深知「有幸福的員工，才有永續的台塑」，員工是企業逆境突圍中最珍貴的底氣，本次主動用實質成果，讓薪資福利更上一層樓。