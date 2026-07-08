〈焦點股〉保瑞6月營收近23億元創單月高 無懼大盤震盪走揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北
保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日指出，受惠全球銷售業務 USL 重回成長軌道，加上 CDMO 業績持穩，帶動 6 月營收 22.98 億元，年月雙成長，並改寫單月新高紀錄，也激勵保瑞今天無懼大盤震盪走揚。
保瑞 6 月營收 22.98 億元，月增 8.67%，年增 39.22%；第二季營收 58.96 億元，季增 47.55%，年增 13.3%；累計今年前 6 月營收 98.93 億元，年減 1.14%。
保瑞指出，全球銷售業務上，USL 上半年歷經產品組合重塑後，學名藥 DLS 市占守穩、拉貨動能回溫，加上專科用藥 Vigabatrin 產品線穩定成長，帶動全球銷售業務成長；CDMO 業務則受惠北美與台灣廠區出貨節奏穩健，維持健康營運水位。
展望後市，保瑞日前已完成生物製劑 CDMO 廠區美國馬里蘭州 Rockville 廠交割，進入併表，為 CDMO 業務注入新動能。保瑞預期，下半年營收可望重返年增軌道。
保瑞早盤以 441 元開高，盤中最高漲至 448 元，漲逾 4%，不過截至午盤，股價暫報 426.5 元，漲幅收斂至 0.12%，成交量超過 1000 張。
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