輝達Rubin晶片「小幅延遲」會拖累股價嗎？分析師這樣看
鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股東正焦急等待公司下一代 Vera Rubin 硬體大規模出貨。等待時間可能還要稍微延長一些，但 KeyBanc 分析師認為，這並不會對輝達股價構成問題。
輝達股價周二 (14 日) 收漲 4.1%，報每股 211.80 美元。今年以來，該股累計上漲 13.3%，表現明顯落後整體晶片類股。
市場對輝達最大的期待，是 Vera Rubin 硬體推出後，能再次向客戶及市場證明，其處理器仍是人工智慧 (AI) 運算領域的最佳選擇，進而消除市場對競爭日益擴大的擔憂。
但根據 KeyBanc 分析師 John Vinh 引述與亞洲供應鏈業者的討論，搭載 Rubin GPU 的伺服器出現散熱控制問題，導致較大規模出貨時間小幅延遲。
Vinh 在周一發布的研究報告中寫道，「由於散熱蓋問題，我們看到 Rubin 的產能爬升略有延遲。相關問題目前已經解決，而我們看到的跡象顯示，Rubin 將於 7 月開始提高產量。」
Vinh 認為，這項散熱問題不應成為輝達的重大障礙。他仍預測，輝達今年將出貨 170 萬至 180 萬顆 Rubin 晶片，同時出貨 550 萬至 600 萬顆目前一代的 Blackwell 硬體。
Vinh 將輝達股票目標價從 310 美元上調至 330 美元，並維持優於大盤評級。該目標價是以 KeyBanc 對輝達 2028 會計年度獲利預測的 25 倍本益比計算。
Vinh 寫道，「CUDA 軟體堆疊建立了極高的進入門檻，因此我們認為競爭風險有限，並預期輝達將持續主導雲端與企業市場中成長速度最快的工作負載之一。」
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