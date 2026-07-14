鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-15 07:40

《巴隆周刊》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股東正焦急等待公司下一代 Vera Rubin 硬體大規模出貨。等待時間可能還要稍微延長一些，但 KeyBanc 分析師認為，這並不會對輝達股價構成問題。

輝達Rubin晶片「小幅延遲」會拖累股價嗎？分析師這樣看(圖：Shutterstock)

輝達股價周二 (14 日) 收漲 4.1%，報每股 211.80 美元。今年以來，該股累計上漲 13.3%，表現明顯落後整體晶片類股。

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市場對輝達最大的期待，是 Vera Rubin 硬體推出後，能再次向客戶及市場證明，其處理器仍是人工智慧 (AI) 運算領域的最佳選擇，進而消除市場對競爭日益擴大的擔憂。

但根據 KeyBanc 分析師 John Vinh 引述與亞洲供應鏈業者的討論，搭載 Rubin GPU 的伺服器出現散熱控制問題，導致較大規模出貨時間小幅延遲。

Vinh 在周一發布的研究報告中寫道，「由於散熱蓋問題，我們看到 Rubin 的產能爬升略有延遲。相關問題目前已經解決，而我們看到的跡象顯示，Rubin 將於 7 月開始提高產量。」

Vinh 認為，這項散熱問題不應成為輝達的重大障礙。他仍預測，輝達今年將出貨 170 萬至 180 萬顆 Rubin 晶片，同時出貨 550 萬至 600 萬顆目前一代的 Blackwell 硬體。

Vinh 將輝達股票目標價從 310 美元上調至 330 美元，並維持優於大盤評級。該目標價是以 KeyBanc 對輝達 2028 會計年度獲利預測的 25 倍本益比計算。