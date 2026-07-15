鉅亨網編譯許家華 2026-07-15 09:55

美國聯邦法院裁定，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 無須就 iCloud 雲端儲存平台涉嫌未能阻止兒童性虐待內容 (CSAM) 散布承擔法律責任。加州北區聯邦地方法院法官 Noël Wise 認定，相關訴訟受到《通訊端正法》(Communications Decency Act)第 230 條保護，蘋果對用戶上傳內容享有法律豁免，因此駁回原告提出的集體訴訟，且不得再以相同理由重新提告。

（圖：REUTERS/TPG）

根據法院文件，兩名以化名「Amy」及「Jessica」提告的原告，代表約 2,680 名具有相同遭遇的受害者提出集體訴訟，主張她們童年遭受性侵害的影像多年來持續透過 iCloud 被儲存與散布，要求蘋果賠償最高 328 億美元 (約 32.8 billion 美元)，並要求法院命令蘋果修改 iCloud 的安全機制。

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法官 Wise 在判決中表示，本案實際上是要求蘋果為用戶建立、上傳及分享的內容負責，而這正屬於 1996 年《通訊端正法》第 230 條所保障的範圍。她認為，現行聯邦法律並未要求蘋果必須主動利用現有技術，或自行開發新技術，以辨識並通報兒童性虐待內容，因此法院無法突破法律框架要求蘋果承擔責任。

Wise 在判決中直言，立法機關可以修法解決這項助長兒童遭受網路剝削的問題，但法院沒有權力改變現行法律。她因此裁定全案「駁回且不得再提起相同訴訟」(dismissed with prejudice)。

原告律師 James Marsh 表示，正評估是否提出上訴，同時研究是否還有其他法律依據可繼續追究蘋果責任。他指出，雖然不同意法院對法律的解釋，但認同法官認為國會應採取更多行動，加強保護兒童免於網路性剝削危害。

本案最早於 2024 年提出。原告主張，蘋果早已知道 iCloud 存在兒童性虐待內容流傳問題，卻未採用市面已有的技術進行辨識與通報。

訴狀指出，蘋果曾於 2021 年宣布推出名為 NeuralHash 的兒童性虐待內容辨識系統，透過雜湊比對技術偵測非法圖片，但因隱私爭議引發外界反彈，公司 2022 年宣布取消計畫。與此同時，蘋果進一步將端對端加密 (End-to-End Encryption) 導入 iCloud 的進階資料保護(Advanced Data Protection)，原告認為此舉使執法機關與蘋果更難辨識及調查非法內容。

蘋果則主張，公司始終致力於打擊兒童性虐待內容，但考量使用者隱私與資訊安全風險，最終選擇不採用 NeuralHash，而改以其他兒童安全保護措施，包括通訊安全 (Communication Safety) 及家長監護功能等方式降低風險。

近年來，美國法院持續面臨《通訊端正法》第 230 條適用範圍的挑戰，特別是在科技公司究竟應否因平台設計而非使用者內容承擔責任方面，引發廣泛法律爭議。本案再次凸顯平台責任、兒童保護及使用者隱私之間的平衡仍待國會進一步釐清。