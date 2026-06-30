鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-30 09:36

中國商務部部長王文濤 29 日（周一）與歐盟委員會貿易和經濟安全及機構間關係和透明度委員馬羅什 · 謝夫喬維奇在布魯塞爾舉行中歐貿易投資磋商機制首次會議。

中歐發布貿易投資磋商機制聯合聲明。（圖：新華社）

依據中國商務部 30 日發布的聲明，中歐同意中歐貿易投資磋商機制的主要目的在於加強部長級貿易投資政策對話，以穩定雙邊關係，使其更加平衡。

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在中歐貿易投資磋商機制首次會議中，雙方均指出，妥善處理影響雙邊經貿關係的挑戰具有重要意義，並同意尋求切實可行的解決方案。中歐貿易投資磋商機制初步下設四個工作板塊：

- 貿易和投資平衡

- 出口管制

- 知識產權

- 世貿組織改革

王文濤部長和謝夫喬維奇委員授權官員就四個工作板塊保持溝通，並同意 2026 年秋季再次舉行部長級會議。

雙方同意建立聯合監測機制，交換貿易數據，監測貿易流向，並展開相關技術工作，以提高透明度，增進互信，並管控貿易摩擦。

雙方一致認為，擴大市場准入有助於平衡貿易關係。雙方討論了為此可能採取的關稅或非關稅措施，交換了市場准入問題清單，並同意繼續在貿易和投資平衡工作板塊下磋商，以期在具體問題上取得進展。

雙方注意到中歐出口管制對話圍繞稀土、其他關鍵原材料和礦物已經取得積極成果，願加強該領域對話。

雙方討論了繼續就各自監管框架和許可政策交換訊息的價值。雙方認識到應加強出口管制對話，同意進一步採取便利措施，維護全球產供鏈穩定。