中國發布「十五五」擴大消費規劃 重點突出「服務消費」

鉅亨網新聞中心 2026-07-14 14:50

中國《擴大消費「十五五」規劃》周二 (14 日) 對外發布。 《規劃》設立了「十五五」時期消費領域發展的目標，提出到 2030 年，消費市場總體規模持續擴大，居民消費率明顯提高，全社會商品和服務消費較快增長，社會消費品零售總額達到 60 兆元人民幣左右，消費對經濟增長的拉動動作用進一步增強。

中國發布「十五五」擴大消費規劃(圖:shutterstock)

2030 年零售總額目標 60 兆元

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《規劃》指出，消費是中國經濟增長的「壓艙石」。目標到 2030 年，社會消費品零售總額將達到 60 兆元人民幣左右。屆時，消費市場規模將持續擴大，居民消費率明顯提高，且消費對經濟增長的拉動作用將進一步增強。

服務消費成為增長新引擎

《規劃》將「服務消費」置於突出位置。由於服務消費的增長速度遠高於商品消費，官方計畫深入實施服務消費提質惠民行動，重點發展：

生活服務：提升餐飲、住宿品質，擴大優質家政供給。

銀發經濟與托育：健全養老服務網絡，推動普惠托育服務體系建設。

文旅與體育：深化文旅融合，推動賽事經濟，培育冰雪與戶外運動產業。

深入推進「人工智能 + 消費」

技術創新是本次規劃的一大亮點。官方提出實施「數位消費提升行動」，深入推進「人工智能（AI）+ 消費」。具體措施包括增加 AI 手機、智慧機器人、穿戴設備等新一代終端產品的供給，並利用虛擬實境等技術賦能景區及生活服務，拓展智能體應用場景。

升級商品消費與培育新業態

在大宗商品方面，重點推動汽車流通全鏈條創新（如汽車賽事、改裝）及智慧家居互聯互通。同時，因地制宜發展「首發經濟」、綠色消費及沉浸式體驗消費，並優化入境消費環境，如擴大免簽範圍及提升支付便利化。

強化制度保障與環境優化

為了讓居民「敢消費」，《規劃》部署了多項配套：