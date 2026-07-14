永誠資產管理處 2026-07-14 15:11

近年來，台灣 ETF 市場快速成長，早已不只是新興的投資工具，而是逐漸成為全民理財的重要管道。從市值型 ETF、高股息 ETF，到近年熱門的 AI、半導體、ESG 等主題型 ETF，投資族群也不再侷限於年輕人，而是涵蓋退休族、家庭理財族群，甚至許多原本偏好房地產投資的中產階級，也開始將資金配置到 ETF 市場。

過去，多數台灣人存到第一桶金後，首要目標往往是買房，認為房地產兼具保值、抗通膨與長期增值的特性。然而，近年房價持續攀升、央行信用管制與貸款限制加嚴，加上自備款門檻愈來愈高，使不少資金開始尋找新的投資出口。相較於房地產，ETF 具有投資門檻低、流動性高、交易透明及分散風險等優勢，因此逐漸成為越來越多投資人的新選擇。

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目前元大台灣 50(0050-TW) 規模已突破 2 兆元，幾乎相當於台灣一年住宅市場的交易金額。真正值得關注的，並非單一 ETF 規模創下新高，而是背後反映出台灣投資人的資產配置，正出現結構性的改變。過去資金主要流向房地產，如今則開始逐步流向資本市場，形成房市與股市並存的雙軌配置模式。

ETF 崛起，房市真的會因此崩跌嗎？

不少投資人擔心，當愈來愈多資金流向 ETF，房地產是否會重演 1990 年代股、房雙跌的情況？事實上，今日的市場環境與當年已有明顯不同。1990 年代，台灣面臨的是資本大量外移，中國市場快速崛起，企業與資金同步流向海外，不僅房市受到衝擊，股市也進入長時間修正。

如今，AI 浪潮帶動全球科技產業升級，台灣憑藉半導體供應鏈的關鍵地位，反而成為國際資金的重要聚集地。加上自住需求、都市更新、科技園區擴張以及人口持續向都會區集中的效應，房市仍具備一定的基本面支撐。因此，未來房地產市場更可能呈現的是交易量降溫、區域與產品價格分化，而非全面性的價格崩跌。

ETF 規模愈大，市場就愈安全嗎？

ETF 快速成長代表投資逐漸普及，但規模快速擴張，也可能衍生新的市場挑戰。以市值型 ETF 為例，當大量資金持續流入時，基金經理人必須依照指數權重持續買進成分股，使權值股獲得更多資金支持，形成「愈漲愈買、愈買愈漲」的正向循環。在多頭市場中，這種機制確實能推升股價，但當市場反轉時，同樣可能因投資人大量贖回 ETF，而被迫同步賣出成分股，使跌勢加速，放大市場波動。

因此，ETF 本身並非市場風險的來源，但當資金高度集中於少數權值股時，仍可能形成新的結構性風險，這也是全球主管機關近年持續關注的重要議題。

韓國槓桿 ETF 的案例，值得台灣借鏡

近期韓國市場劇烈震盪，引起全球市場高度關注，其中一項原因，就是韓國開放追蹤三星電子、SK 海力士等大型權值股的 2 倍槓桿 ETF。槓桿 ETF 最大的特色，在於同步放大每日報酬與每日風險。當行情一路上漲時，槓桿商品往往能創造亮眼績效，因此容易吸引大量短線資金追逐；然而，一旦市場反轉，虧損也會同步放大。

更重要的是，基金為了維持固定槓桿比例，必須持續調整持股部位，在劇烈波動時，反而可能進一步放大市場震盪。韓國金融監督院事後甚至坦言，當初核准相關商品時，低估了對市場流動性與波動性的影響，也讓全球監管機構重新思考高槓桿 ETF 的監管方向。

為何台灣選擇較保守的制度？

相較於韓國，台灣主管機關目前已明確表示，暫無規劃開放槓桿型個股 ETF。原因並非台灣沒有能力推出，而是在金融創新與市場穩定之間，選擇更審慎的平衡。目前台灣槓桿 ETF 主要追蹤整體市場指數，而非單一公司；加上台灣股票每日漲跌幅限制為 10%，相較韓國 30% 的漲跌幅制度，市場波動相對受到控制。

這代表主管機關並非排斥金融商品創新，而是希望避免單一商品對整體市場造成過大的連鎖效應。

當然，ETF 快速發展，也不代表每一檔 ETF 都值得投資。近年市場陸續推出高股息 ETF、主題型 ETF、AI ETF、海外 ETF 等各式商品，投資人若只是因為熱門題材或高配息而追逐，很可能反而承受更大的波動。真正重要的是理解商品追蹤的產業、權重結構、費用率，以及是否符合自己的長期投資策略，而不是只看短期績效或配息率。ETF 終究只是一項投資工具，而不是保證獲利的商品。

財富重分配的關鍵，不是房市或股市，而是配置能力

從近年的資金流向可以發現，台灣投資人的資產配置正逐漸從過去以房地產為核心，轉向房地產、ETF、股票、債券與現金並重的多元配置。真正值得思考的，不是房價會不會跌，也不是 0050 還能不能買，而是如何依據自己的年齡、收入、風險承受能力與人生目標，建立一套適合自己的資產配置策略。市場循環永遠都在，資金流向也會持續改變。長期能夠累積財富的人，往往不是每一次都押對市場方向的人，而是懂得在不同景氣循環中，持續做好資產配置、風險管理與紀律投資的人。

ETF 的崛起，改變的不只是投資工具，更象徵台灣人的理財觀念正從「單一資產致富」，逐漸走向「多元配置創造財富」。未來真正決定財富差距的，或許不再是哪一項資產漲得最快，而是誰能在不同市場之間，建立最適合自己的配置能力。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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